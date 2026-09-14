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巴斯夫與聯成化科策略合作 推動可塑劑價值鏈低產品碳足跡解決方案

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
巴斯夫資深副總裁、負責亞太區石油化學品業務部的梅貝瑞（左），聯成化科總經理畢淑蒨（右），簽署低産品碳足跡産品策略合作意向書。巴斯夫／提供
巴斯夫資深副總裁、負責亞太區石油化學品業務部的梅貝瑞（左），聯成化科總經理畢淑蒨（右），簽署低産品碳足跡産品策略合作意向書。巴斯夫／提供

巴斯夫與可塑劑大廠聯成（1313）於日前在聯成化科珠海廠區舉辦的「巴斯夫與聯成化科低碳足跡戰略合作峰會」中，簽署有關低產品碳足跡的策略性合作意向書 (LoI)。巴斯夫指出，此意向書進一步強化雙方長期以來的合作夥伴關係，並為巴斯夫低產品碳足跡的應用合作建立起架構，支持可塑劑產業朝向低碳未來轉型，並協助聯成實現2050年淨零排放承諾。

巴斯夫表示，此策略合作旨在加速採用巴斯夫低產品碳足跡解決方案，並協助聯成化科因應永續發展的要求。峰會期間，巴斯夫與聯成化科以及下游客戶交流永續發展趨勢、碳足跡減量策略，以及邁向低碳經濟轉型所帶來的契機。

巴斯夫湛江一體化基地即將推出低碳足跡羰基合成醇及其他永續產品解決方案。這些產品透過基地一體化 (Verbund) 生產體系、製程創新，以及 100% 再生電力供應來降低排放。這些「從搖籃到工廠大門」(cradle-to-gate) 產品的碳足跡顯著低於既定的內部或外部基準值*。此類產品碳足跡的降低，依據《溫室氣體盤查議定書》(Greenhouse Gas Protocol)，可協助客戶減少範疇三第 3.1 類 (Scope 3.1)** 排放量。產品碳足跡評估方法已通過第三方認證。

巴斯夫資深副總裁、負責亞太區石油化學品業務部的梅貝瑞 (Bir Darbar Mehta) 表示，「永續發展正逐漸成為化工價值鏈中重要的差異化因素。我們與聯成化科共同推動具有顯著低碳足跡優勢的產品解決方案，協助客戶達成永續發展目標，並在市場中建立差異化優勢。透過價值鏈各環節的合作，我們希望為客戶創造更大的價值、支持產品差異化，並開啟永續成長的契機。」

聯成化科總經理畢淑蒨表示，「身為可塑劑與化工產業的領先企業，聯成化科與巴斯夫對永續發展抱持著共同願景。雙方在低產品碳足跡產品上的合作，將有助於加速產業邁向低碳未來，回應下游客戶持續發展的需求，並進一步深化兩家公司長久以來的合作關係。」延續雙方於2024年簽署的合作備忘錄 (MoU)，此次簽署的合作意向書象徵巴斯夫與聯成化科的合作關係邁入下一階段。雙方將持續深化合作，並擴大機會，為亞太區客戶提供創新的低碳足跡產品。

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