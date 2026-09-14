建商讓利到極限！亞昕總裁姚連地：業界「毛三到四」明年推案量恐再縮

亞昕總裁姚連地14日表示，當前房市仍處於修正階段，且建商讓利幅度已逼近極限，不少預售案毛利率已降至30%以下，在「毛三到四」的狀態下，現在已沒有太多降價空間，而現在市場價格已接近低點，「誰買到低點誰就贏一半」。

姚連地指出，目前預售市場競爭激烈，建商從價格、付款條件等面向讓利，獲利空間已明顯受到壓縮，「現在已經讓到無法再讓」。

若以每年約3%的平均通膨率來看，房地產本身仍具有抗通膨特性，尤其購買預售屋，從簽約到交屋往往歷經數年，期間的通膨成本也等於由房屋價格承接。

姚連地表示，今年房市大環境仍難以樂觀，市場不會全面回暖，建商操作將更加兩極化，地段好、品牌佳、產品定位明確的個案仍可維持正常銷售速度，「好的案子就順順賣，地點不好的就慢慢賣」。整體而言，房市能否明顯回升，除了個案條件外，仍取決於政策是否進一步鬆綁。

從區域來看，姚連地認為，北部房市表現相對穩定，中部市場則屬普通，嘉義以南市場壓力相對較大，尤其南部部分區域仍須面對供給、需求及價格修正等多重挑戰。

另外，台北市房市近期則有有趣的現象，姚連地表示，部分股市獲利資金開始回流房市，高總價住宅買氣也有逐步回溫跡象。主要是在股市累積一定獲利後，部分資金為追求資產穩定性，開始將部分資金配置至不動產，使台北市高總價市場出現「慢慢在動」的情況。

展望明年，姚連地認為，在目前市場環境下，小型建商若非必要，將傾向「能不推案就不推案」，因此預期明年整體推案量可能減少。不過，推案量縮減對房市而言是一體兩面，一方面代表市場景氣仍承壓，另一方面也有助於降低新增供給，讓市場逐步消化既有餘屋。

姚連地表示，房市真正要出現明顯回升，仍有賴政策環境改善，若選舉因素帶動政策鬆綁，房市或許有機會出現變化，但即使政策轉向，幅度也不會太大，就算要鬆，也是慢慢、一點一點鬆，因此，短期內市場仍將以盤整、個案表現為主，而地段、品牌及產品定位將成為決定銷售表現的重要因素。