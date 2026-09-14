世界蔬菜中心首位女主管上任 力推研究氣候韌性創新健康膳食環境永續

世界蔬菜中心（WorldVeg，世蔬）總部今天舉行主任交接典禮，原國際山地綜合發展中心副主任柯伊澤（Izabella Koziell）接替服務超過10年將退休的沃培睿。柯伊澤有豐富國際發展經驗，她說，會與家人在台灣好好生活，承續沃培睿投入研究蔬菜如何以科學創新因應當下氣候變遷、經濟不確定等困境，找到有助解決的方案。

世界蔬菜中心表示，柯伊澤將帶領中心擴大蔬菜研究與創新的全球影響力，改善全球民眾的膳食與生計，並提升因應極端氣候的韌性。

柯伊澤是亞蔬1971年成立到世界蔬菜中心後首位女性主管，接替2016年至今的主任沃培睿（Marco Wopereis）。沃培睿回憶多年在台生活的美好經驗，更以自身經驗盛讚台灣「是世界最安全的地方」，女兒家人到台灣各地旅遊都不必擔心，他非常感謝台灣從政府到民間友人多年所有的協助與善意，謙稱非三言兩語可以說盡。

交接由農業部長陳駿季見證監交，陳駿季稱讚沃培睿能結合產官學共同投入研發，協助民間參與，感謝他對台灣農業發展、永續經營長期的貢獻。台灣是連結世界的橋樑，該中心二期總部研發設施計畫會全力支持。

柯伊澤致詞表示，蔬菜在因應當代一些最關鍵的挑戰上，能夠發揮重要作用，卻始終未獲得足夠重視，面對經濟不確定性、氣候變遷及生物多樣性流失，世蔬中心的科學與創新，能夠帶來切實可行解決方案，並開創新的可能。

她說，上任後將以世蔬中心卓越科研實力、種原資源與全球夥伴網絡為基礎，讓更多農民取得更優良品種，世界各地民眾能更容易以可負擔價格取得營養豐富蔬菜，也期待延續中心既有優勢，深化與台灣政府、研究機構、大學及民間部門合作，讓台灣農業科研與創新能量為全球糧食體系作出更大貢獻。

陳駿季表示，世蔬中心過去10年在沃培睿領導下創造許多重要成果，透過軟硬體設施更新使組織持續成長，與世界分享成功的研發計畫，也讓台灣參與世界農業發展，對台灣來說意義重大。

他說，面對國際性因素挑戰，台灣政府會持續支持世界蔬菜中心發展，希望中心能儘快將總部研發設施第二期強化相關計畫提送至農業部，農業部將協助相關資源，繼續維持緊密夥伴關係。

柯伊澤之前負責統籌興都庫什喜馬拉雅地區各項發展計畫。世界蔬菜中心正全面推動「全球策略2026-2033」、致力大幅提升全球蔬菜研究與創新的規模及影響力。策略聚焦六大行動領域：氣候韌性、健康膳食、蔬菜多樣性、經濟賦權、都市糧食體系及食品安全與糧食減損。不久前經歷尼泊爾冰川泥流重大災情深有感觸。

世界蔬菜中心總部在台灣，並在非洲、亞洲、拉丁美洲及加勒比地區設有區域中心與辦事處，與全球夥伴攜手合作，培育優良蔬菜品種、保存及利用蔬菜多樣性、強化種子系統與價值鏈，並協助農民和社區更容易取得營養蔬菜，開創更多經濟機會。

柯伊澤表示，現在正是加快腳步、擴大推動這些解決方案的時刻。將以世蔬中心科研實力、種原資源與全球夥伴網絡為基礎，讓更多農民取得更優良的品種，為企業創造發展機會，並使世界各地的民眾都能更容易地以可負擔的價格取得營養豐富的蔬菜。

世蔬中心理事會副主席 Gordon Rogers 表示，柯伊澤擁有橫跨科學、政策與實務執行的豐富經驗，是帶領中心邁向下一階段成長的理想人選。

柯伊澤在氣候、環境、生物多樣性及國際發展領域擁有逾30年經驗。加入世蔬中心前擔任國際山地綜合發展中心副主任，統籌組織計畫、長期策略及轉型工作。此前，她曾任國際水管理研究所「CGIAR水資源、土地與生態系統研究計畫」主任，領導全球性發展導向研究，並參與CGIAR改革及聯合國糧食系統峰會。她也曾於英國國際發展部任職15年，負責研究、政策與計畫管理，並曾派駐肯亞及印度。

世界蔬菜中心首位女性主任柯伊澤，將力推研究氣候韌性與創新健康膳食環境永續。記者周宗禎／攝影

世界蔬菜中心首位女性主任柯伊澤，將力推研究氣候韌性與創新健康膳食環境永續。記者周宗禎／攝影

世界蔬菜中心首位女性主任柯伊澤今天上任，農業部長陳駿季到場見證交接。記者周宗禎／攝影