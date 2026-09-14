國旅補助最高折3,700元！逾200家飯店旅宿一鍵查有沒有房

交通部觀光署推出2026年「觀光雙輪驅動方案」，其中「國旅平日住宿獎勵」及「生日券獎助」疊加後最高可折3,700元，帶動國旅住宿補助話題升溫。旅遊平台AsiaYo宣布推出「國旅補助一鍵篩選專區」，整合全台超過200家適用補助的飯店及特色旅宿，旅客輸入旅遊城市及入住日期後，即可直接篩選指定日期「有房且適用補助」的住宿。

AsiaYo表示，過去國旅補助上路後，旅客除了要確認住宿業者是否適用補助，還得逐一查詢房況、房價及申請條件，資訊較為分散。此次透過系統串接房況及補助旅宿資訊，希望縮短消費者搜尋及比對時間。

旅客進入AsiaYo平台的「國旅補助專屬Tab」後，可依旅遊城市、入住日期等條件搜尋，系統將篩選符合補助資格且仍有房的住宿；各旅宿頁面也加入國旅補助專屬標籤，標示相關補助資訊，讓旅客從搜尋、比較到訂房可在同一平台完成。

AsiaYo行銷長游棨元表示，這次希望不只是扮演訂房網站角色，而是運用平台資訊整合能力，降低旅客蒐集補助資訊及比價所需時間，讓旅遊規劃及訂房流程更直覺。

搶搭國旅補助商機，AsiaYo同步祭出平台加碼。活動期間透過AsiaYo預訂符合資格的國旅補助住宿，除可依規定申請政府補助外，預訂成功者還可參加抽獎，最高可抽中1,000元訂房金。

AsiaYo提醒，國旅補助適用期間、旅客資格、補助額度、參與旅宿及申請方式，仍以政府最新公告及活動辦法為準；熱門日期及旅宿房況有限，有出遊計畫的旅客可提前規劃。