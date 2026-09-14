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一支i18＝一年房租！六都逾半套雅房月租萬元有找

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
資料來源／實價登錄
資料來源／實價登錄

蘋果新機價格再創高，一支i18摺疊機最高要價逼近12萬元，但這筆錢對不少租屋族來說，已經足以支付整整一年房租。台灣房屋統計今年實價登錄資料發現，六都套房、雅房租賃交易中，超過半數每月租金仍在1萬元以內，換句話說，一支頂規新iPhone的價格，幾乎就是許多上班族一整年的租屋預算。

統計顯示，今年截至目前，六都月租萬元以內的套、雅房租賃交易約1.57萬件，在近3萬件套雅房租賃交易中，占比達54%。其中，低價租屋交易量以台中市最多，達4942筆；若看占比，則以台南市最高，當地套雅房租賃交易有近8成月租不用萬元。

反觀台北市，月租萬元以下的套雅房僅占約1成，六都最低，顯示即使只求小坪數、低總價物件，台北租屋族的選擇仍相當有限。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，套雅房往往是社會新鮮人開啟獨立生活的第一站。根據主計總處統計，未滿30歲青年就業者經常性薪資中位數約3.2萬元，若依居住支出控制在所得3成左右的原則，每月租金最好壓在萬元以內，也讓低總價套雅房成為市場搶手產品。

從區域來看，台中擁有中科、台中產業園區等大型產業聚落，加上逢甲、東海、中興等大專院校，白領、藍領及學生租屋需求都相當龐大，透天隔套供給也多，使萬元以下租屋交易量居六都之冠。台南房價及租金相對親民，大專院校、產業園區周邊仍可見月租5000至8000元的透天隔套，因此低價租屋占比最高。

若進一步只看「獨立套房」，區域差距更加明顯。台北市月租萬元以下獨立套房僅145筆，新北也不到700筆；桃園則有2238筆，台中更超過2800筆、居六都最多，台南、高雄也都超過千筆。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，獨立套房不需與他人共用衛浴，隱私性較高，中南部獨立套房與分租雅房價差又相對有限，因此租屋族較願意負擔。雙北則因土地稀缺、住宅供給有限，加上交通及生活機能完整，租金長期居高不下，即使只是分租套雅房，月租也多已突破萬元，凸顯「越往南、萬元越好租」的市場落差。

房租 雅房 六都

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