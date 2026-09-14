一支折疊機最貴要價近12萬 過半套雅房房客一年租金沒了

最新蘋果手機發布，一支i18摺疊機最高要價近12萬元，幾乎等於許多租屋族的年租金！台灣房屋根據實價登錄資料，統計今年六都月租金萬元以內的套雅房租賃交易，截至目前為止，六都萬元內套雅房租賃共約1.57萬件，在將近3萬件的套雅房租賃交易中，佔比高達54%！也就是說，一支2TB的iPhone Duo的費用，等於半數以上租套雅房上班族一年的租屋預算。

進一步觀察各都萬元內套雅房租賃交易的分佈，以台中市的交易量最多，達4,942筆，佔比最高的都會則是台南市，套雅房租賃交易中，將近八成的總月租都不用萬元，而佔比最低的都會仍是台北市，僅一成的套雅房租賃交易萬元有找。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，套雅房是許多社會新鮮人開啟獨立生活的第一站，根據主計總處統計，未滿30歲的青年就業族，經常性薪資中位數約3.2萬，依「333法則」將居住支出壓縮在3成以內，低總價套雅房便是首選，也讓萬元內的物件在市場上備受青睞。

張旭嵐指出、交易量最多的台中，為中部發展核心，加上坐擁中科園區、台中產業園區等大型產業聚落，以及逢甲、東海、僑光、中興等萬人大校，白領、藍領和學生租屋族的租屋需求大，透天型套房宿舍的供給量也多，促使台中交易量居六都之冠。

張旭嵐表示，而南部房價與租金水平相對親民，住宅供給也較充裕，台南許多大專院校與產業園區周邊，不乏總月租5,000~8,000元的透天隔套，使低總價套雅房租賃。