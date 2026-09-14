快訊

全球第2大排放國開倒車！美國擬取消發電廠溫室氣體排放限制

「曾拌麵」實體店面全滅！曾國城：滾動式調整營運策略

沖繩選舉變天！史上最年輕知事古謝玄太是誰？

聽新聞
0:00 / 0:00

簽約明定權責防寵物遭留置棄養 新北首創住宅租賃寵物飼養參考約款

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

租屋飼養寵物若遇房客失聯、租約終止或突發事故，動物可能面臨無人照料甚至遭留置、棄養。為從租賃契約源頭降低寵物遭留置及棄養風險，新北市政府首創公告「新北市住宅租賃寵物飼養參考約款」，將寵物飼養、租約終止後動物帶離及突發狀況下的照護責任納入住宅租賃約款，提供房東與房客簽約時參考，讓雙方事前把責任講清楚，避免日後發生爭議。

根據動保處統計，114年至今已受理約20件租客將寵物留置於租屋處的通報案件，本次推出「新北市住宅租賃寵物飼養參考約款」，除規範租賃雙方對寵物飼養的約定，也將租約終止後，動物帶離及後續照護納入規範。承租人於租賃期間如欲飼養動物，應先取得房東同意，建立雙方對飼養責任的共識。

日前三重區介壽路一處出租套房發生房客失聯、寵物遭留置的情況。房東因多次聯繫不上租客，前往查看後驚見屋內留有12隻品種犬。動保處接獲通報後派員實地稽查，並協助調查飼主行蹤，後續發現租客因案入獄服刑，導致長時間無法聯繫。目前多數犬隻已由飼主家人帶回，其中2隻健康狀況不佳的犬隻，則由房東協助緊急送醫。

針對租期屆滿或契約終止後的寵物處置，參考約款明定房客應將飼養動物一併帶離，不得任意留置或遺棄；若未帶離，經房東限期催告仍未處理，房東應以可證明方式通知房客於合理期間內接回。

逾期仍未處理者，房東得在符合動物保護法及相關法令前提下，委由適當的動物照護、醫療或安置機構暫時照護，並依雙方事前約定處理必要餵養、緊急醫療等事項；如涉及認養，應確認動物所有權及取得相關授權後辦理。此次首度將「寵物飼養及租約終止後動物照護」納入住宅租賃參考約款，讓房東、房客可事先約定寵物照護及突發狀況處理方式，遇失聯、住院、入獄等情況時有所依循，降低動物遭留置、棄養的風險。

新北市動保處表示，房東或房屋管理人如在私領域發現動物受困、受虐或受傷，依新北市動物保護自治條例第12條第1項規定，所有人或管理人有義務協助動物脫困、收容或提供必要醫療；如知悉動物受困卻消極不予協助，違反相關規定者，依法最高可處新臺幣7萬5,000元罰鍰。動保處再次呼籲，房東、房客共同把寵物照護責任寫清楚，才能在突發狀況發生時即時處理，避免寵物因租屋問題成為無辜受害者。民眾即日起可至新北市政府動物保護防疫處官網查詢、下載參考約款（網址：https://gov.tw/BAS）。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

放任黃金獵犬隨地拉粑粑 新北動保處揪出3項違規開罰8萬3

台中動物之家資深園犬「黑糖糕」伴園區近10年 動保處籲終養

2萬人松鼠社團疑涉違法買賣 新北動保處查處中

每年超過200億寵物商機！毛孩成市場重要使用者 催生產品安全意識

相關新聞

三井在台加碼！首度進軍物流 明年商場營業額拚500億、客房數拚1000間

台灣三井不動產在台布局滿十年，下一階段擴張版圖浮現。台灣三井不動產宣布，繼商業設施、住宅及飯店後，首度跨足物流設施事業，首案確定落腳桃園；既有三大事業也同步擴張，其中商業設施2025年總營業實績已達380億元，下一階段將挑戰500億元，飯店則以1,000間客房為目標，住宅也將增加由台灣三井100%出資主導開發的案件。

永和金店面「打6折」出租 專家：房東反而是贏家

實價揭露，新北永和區中正路一棟透天店面，前租客吉野家歇業不久，由屈臣氏接手進駐。該店面1至4樓總面積約95.5坪，每月租金15.5萬，相較同路段2024年最高一坪25萬元，約62折價。

空頭最怕再補一槍！李同榮：央行升息將對房市造成「雙重打擊」

央行理監事會將於9月17日登場，市場對升息的討論再度升高。房市趨勢專家李同榮表示，若央行重啟升息，對目前已進入修正周期的房市而言，影響恐怕比表面上的「半碼」更大。

一支i18＝一年房租！六都逾半套雅房月租萬元有找

蘋果新機價格再創高，一支i18摺疊機最高要價逼近12萬元，但這筆錢對不少租屋族來說，已經足以支付整整一年房租。台灣房屋統計今年實價登錄資料發現，六都套房、雅房租賃交易中，超過半數每月租金仍在1萬元以內，換句話說，一支頂規新iPhone的價格，幾乎就是許多上班族一整年的租屋預算。

半數租屋族一年租金等於一支 i18 萬元內套房這裡最多

台灣房屋根據實價資料，統計今年六都套雅房租賃交易，截至目前為止，六都共約3萬件，其中一萬元以內租賃約1.57萬件，占比高達54%。

不讓釘子戶卡都更...上任後首例代拆案將完工 蔣萬安親曝執行背後壓力

台北市長蔣萬安推大都更，上任第一處執行代拆的文山木柵段公辦都更案即將完工。蔣今視察時有感而發表示，當年他要執行代拆時，團隊內有各種不同意見，但他看到許多住戶年歲已高，不能接受都更最後推不下去，所以他指示同仁，既然有相關法規就要堅定「依法有據」代為拆除，要向所有市民展現推都更決心及執行魄力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。