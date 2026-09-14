簽約明定權責防寵物遭留置棄養 新北首創住宅租賃寵物飼養參考約款

租屋飼養寵物若遇房客失聯、租約終止或突發事故，動物可能面臨無人照料甚至遭留置、棄養。為從租賃契約源頭降低寵物遭留置及棄養風險，新北市政府首創公告「新北市住宅租賃寵物飼養參考約款」，將寵物飼養、租約終止後動物帶離及突發狀況下的照護責任納入住宅租賃約款，提供房東與房客簽約時參考，讓雙方事前把責任講清楚，避免日後發生爭議。

根據動保處統計，114年至今已受理約20件租客將寵物留置於租屋處的通報案件，本次推出「新北市住宅租賃寵物飼養參考約款」，除規範租賃雙方對寵物飼養的約定，也將租約終止後，動物帶離及後續照護納入規範。承租人於租賃期間如欲飼養動物，應先取得房東同意，建立雙方對飼養責任的共識。

日前三重區介壽路一處出租套房發生房客失聯、寵物遭留置的情況。房東因多次聯繫不上租客，前往查看後驚見屋內留有12隻品種犬。動保處接獲通報後派員實地稽查，並協助調查飼主行蹤，後續發現租客因案入獄服刑，導致長時間無法聯繫。目前多數犬隻已由飼主家人帶回，其中2隻健康狀況不佳的犬隻，則由房東協助緊急送醫。

針對租期屆滿或契約終止後的寵物處置，參考約款明定房客應將飼養動物一併帶離，不得任意留置或遺棄；若未帶離，經房東限期催告仍未處理，房東應以可證明方式通知房客於合理期間內接回。

逾期仍未處理者，房東得在符合動物保護法及相關法令前提下，委由適當的動物照護、醫療或安置機構暫時照護，並依雙方事前約定處理必要餵養、緊急醫療等事項；如涉及認養，應確認動物所有權及取得相關授權後辦理。此次首度將「寵物飼養及租約終止後動物照護」納入住宅租賃參考約款，讓房東、房客可事先約定寵物照護及突發狀況處理方式，遇失聯、住院、入獄等情況時有所依循，降低動物遭留置、棄養的風險。

新北市動保處表示，房東或房屋管理人如在私領域發現動物受困、受虐或受傷，依新北市動物保護自治條例第12條第1項規定，所有人或管理人有義務協助動物脫困、收容或提供必要醫療；如知悉動物受困卻消極不予協助，違反相關規定者，依法最高可處新臺幣7萬5,000元罰鍰。動保處再次呼籲，房東、房客共同把寵物照護責任寫清楚，才能在突發狀況發生時即時處理，避免寵物因租屋問題成為無辜受害者。民眾即日起可至新北市政府動物保護防疫處官網查詢、下載參考約款（網址：https://gov.tw/BAS）。