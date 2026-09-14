半數租屋族一年租金等於一支 i18 萬元內套房這裡最多

台灣房屋根據實價資料，統計今年六都套雅房租賃交易，截至目前為止，六都共約3萬件，其中一萬元以內租賃約1.57萬件，占比高達54%。

台灣房屋表示，近日蘋果手機發布，一支i18摺疊機最高要價近12萬元，也就是說，一支iPhone Duo的費用，等於半數以上租套雅房上班族一年的租屋預算。

進一步觀察各都萬元內套雅房租賃交易的分布，以台中市的交易量最多，達4942筆，占比最高的都會則是台南市，套雅房租賃交易中，將近8成的總月租都不用萬元。

而占比最低的都會仍是台北市，僅1成的套雅房租賃交易萬元有找。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，套雅房是許多社會新鮮人開啟獨立生活的第一站，根據主計總處統計，未滿30歲的青年就業族，經常性薪資中位數約3.2萬，低總價套雅房便是首選，也讓萬元內的物件在市場上備受青睞。

交易量最多的台中，為中部發展核心，加上坐擁中科園區、台中產業園區等大型產業聚落，以及逢甲、東海、僑光、中興等萬人大校，白領、藍領和學生租屋族的租屋需求大，透天型套房宿舍的供給量也多，促使台中交易量居六都之冠。

南部房價與租金水平相對親民，住宅供給也較充裕，台南許多大專院校與產業園區周邊，不乏總月租5000~8000元的透天隔套，使低總價套雅房租賃比例高於北部都會。

深入觀察六都萬元內套雅房租賃的產品型態，月租萬元以內獨立套房租賃筆數越往南越多，台北萬元以下的獨立套房才145筆，新北也不到700筆，而桃園有2238筆，為北北桃最多，台中更超過2800筆居六都冠軍，南高二都也都有上千筆。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，獨立套房不需與他人共用公共空間與衛浴，隱私性佳較佳，可確保個人的生活品質，且中南部的獨立套房與分租套雅房價差不算大，租屋族尚可負擔，因此更受市場歡迎。

陳定中分析，雙北首都圈則受限地狹人稠，特別是開發飽和的台北市，住宅隔套法規落實度高，不論租售，住宅供給都相當有限。

加上首都圈的建設完善、機能全面，租金行情居高不下，即使是分租套雅房，總月租也幾乎都在萬元以上，因此低總價套雅房租賃交易的占比在六都中敬陪末座，凸顯雙北居大不易的處境。