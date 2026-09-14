快訊

全球第2大排放國開倒車！美國擬取消發電廠溫室氣體排放限制

「曾拌麵」實體店面全滅！曾國城：滾動式調整營運策略

沖繩選舉變天！史上最年輕知事古謝玄太是誰？

聽新聞
0:00 / 0:00

不讓釘子戶卡都更...上任後首例代拆案將完工 蔣萬安親曝執行背後壓力

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北巿長蔣萬安（中）上午前往「台北市文山區木柵段三小段等地號公辦都更案」，視察完工狀況，此都更案是北市代拆都更的首例。記者黃義書／攝影
台北巿長蔣萬安（中）上午前往「台北市文山區木柵段三小段等地號公辦都更案」，視察完工狀況，此都更案是北市代拆都更的首例。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安推大都更，上任第一處執行代拆的文山木柵段公辦都更案即將完工。蔣今視察時有感而發表示，當年他要執行代拆時，團隊內有各種不同意見，但他看到許多住戶年歲已高，不能接受都更最後推不下去，所以他指示同仁，既然有相關法規就要堅定「依法有據」代為拆除，要向所有市民展現推都更決心及執行魄力。

蔣萬安今天也宣布，北市府在這處公辦都更案將分回的282戶，也將作為幸福住宅，不僅改善居住品質，也讓都市更新的成果落實於市民的生活。

蔣萬安今天上午出席文山木柵段公辦都更案記者會，並且與實施者交換意見，蔣說，這案非常具有意義，是他上任之後第一個執行代拆的案件，也是2019年都更條例修法以後，在台北市執行代為拆除的首例。當然，也是目前我們執行代拆案件第一個完工的案子。

蔣萬安今致詞時說，其實他今天來，有非常深感觸，還記得2023年要執行代拆的時候，團隊有各種不同意見，最重要主要是他一上任，就跟團隊討論，台北市一定要大力推動都市更新，大家也知道推動都市更新最耗時、困難就是整合。往往整合到最後階段，往往有一戶、兩戶不同意搬遷，就讓案子卡住，他不能讓這一戶、兩戶讓都更推動無限期延宕，讓少數綁架多數住戶權益，尤其許多住戶年數已高，不能接受都更停下來。

蔣提到，尤其過去一些代拆案例，引起社會很大關注與討論，公部門往往動輒得咎，但是他告訴團隊，依據相關規定既定程序讓它完備，就應該要展現公權力，身為市長，就是要告訴市民推動都市更新的決心與執行魄力。因此這個案子在他上任不到3個月，就執行代為拆除。當然，事前做了各項沙盤推演、各項的可能突發狀況，以及相關緊急應變的流程，跨局處討論。

這處公辦都更案位於木柵路二段、興隆D2社宅旁，是都市更新條例修法後首件執行代為拆除的案件。蔣萬安今也視察參觀大廳及住宅內部空間，了解此案從公辦都更推動、溝通協調到依法執行代為拆除的歷程。

蔣也說，北市府目前有17案申請代拆，已經完成申請16件、執行3件，宣示台北市推動都市更新的魄力，台北市進入大都更時代，甚至過去三年，台北市政府都更平均每年報核案件數，是上任前8年平均的2.4倍，北市府會加快都市更新的審議程序，感受到推動都市更新的決心。

此案公辦都更案順利完成，蔣萬安說，今天很高興能夠看到這個案子代拆之後，由實施者順利地完成。而這個案子是目前公辦都更案完工規模最大的案子，總共有4棟，而且市府也有282戶分回，就會作為幸福住宅，對於育兒家庭還有新婚夫妻，給予實質的幫助，解決居住的問題。

蔣萬安說，市府有堅定執行代拆、展現公權力以及魄力，今天有完工的相關成果，市府也會持續努力來推動各項都更案件。

台北巿長蔣萬安（右一）上午前往「台北市文山區木柵段三小段等地號公辦都更案」，視察完工狀況，此都更案是北市代拆都更的首例。記者黃義書／攝影
台北巿長蔣萬安（右一）上午前往「台北市文山區木柵段三小段等地號公辦都更案」，視察完工狀況，此都更案是北市代拆都更的首例。記者黃義書／攝影

都更 蔣萬安 釘子戶

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「圍蔣救賴」又來了？卓榮泰狂酸敬老卡點數 蔣萬安曝北市這一點最強

治安議題攻防 沈伯洋酸夾縫中找答案...蔣萬安：不要抹煞警察同仁付出

總質詢最後一天...綠新潮流再打兒國際交換生案 蔣萬安回應

李明依力挺慘遭網圍剿謾罵...蔣萬安喊話：回歸理性溝通、就事論事

相關新聞

三井在台加碼！首度進軍物流 明年商場營業額拚500億、客房數拚1000間

台灣三井不動產在台布局滿十年，下一階段擴張版圖浮現。台灣三井不動產宣布，繼商業設施、住宅及飯店後，首度跨足物流設施事業，首案確定落腳桃園；既有三大事業也同步擴張，其中商業設施2025年總營業實績已達380億元，下一階段將挑戰500億元，飯店則以1,000間客房為目標，住宅也將增加由台灣三井100%出資主導開發的案件。

永和金店面「打6折」出租 專家：房東反而是贏家

實價揭露，新北永和區中正路一棟透天店面，前租客吉野家歇業不久，由屈臣氏接手進駐。該店面1至4樓總面積約95.5坪，每月租金15.5萬，相較同路段2024年最高一坪25萬元，約62折價。

空頭最怕再補一槍！李同榮：央行升息將對房市造成「雙重打擊」

央行理監事會將於9月17日登場，市場對升息的討論再度升高。房市趨勢專家李同榮表示，若央行重啟升息，對目前已進入修正周期的房市而言，影響恐怕比表面上的「半碼」更大。

一支i18＝一年房租！六都逾半套雅房月租萬元有找

蘋果新機價格再創高，一支i18摺疊機最高要價逼近12萬元，但這筆錢對不少租屋族來說，已經足以支付整整一年房租。台灣房屋統計今年實價登錄資料發現，六都套房、雅房租賃交易中，超過半數每月租金仍在1萬元以內，換句話說，一支頂規新iPhone的價格，幾乎就是許多上班族一整年的租屋預算。

半數租屋族一年租金等於一支 i18 萬元內套房這裡最多

台灣房屋根據實價資料，統計今年六都套雅房租賃交易，截至目前為止，六都共約3萬件，其中一萬元以內租賃約1.57萬件，占比高達54%。

不讓釘子戶卡都更...上任後首例代拆案將完工 蔣萬安親曝執行背後壓力

台北市長蔣萬安推大都更，上任第一處執行代拆的文山木柵段公辦都更案即將完工。蔣今視察時有感而發表示，當年他要執行代拆時，團隊內有各種不同意見，但他看到許多住戶年歲已高，不能接受都更最後推不下去，所以他指示同仁，既然有相關法規就要堅定「依法有據」代為拆除，要向所有市民展現推都更決心及執行魄力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。