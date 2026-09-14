不讓釘子戶卡都更...上任後首例代拆案將完工 蔣萬安親曝執行背後壓力

台北市長蔣萬安推大都更，上任第一處執行代拆的文山木柵段公辦都更案即將完工。蔣今視察時有感而發表示，當年他要執行代拆時，團隊內有各種不同意見，但他看到許多住戶年歲已高，不能接受都更最後推不下去，所以他指示同仁，既然有相關法規就要堅定「依法有據」代為拆除，要向所有市民展現推都更決心及執行魄力。

蔣萬安今天也宣布，北市府在這處公辦都更案將分回的282戶，也將作為幸福住宅，不僅改善居住品質，也讓都市更新的成果落實於市民的生活。

蔣萬安今天上午出席文山木柵段公辦都更案記者會，並且與實施者交換意見，蔣說，這案非常具有意義，是他上任之後第一個執行代拆的案件，也是2019年都更條例修法以後，在台北市執行代為拆除的首例。當然，也是目前我們執行代拆案件第一個完工的案子。

蔣萬安今致詞時說，其實他今天來，有非常深感觸，還記得2023年要執行代拆的時候，團隊有各種不同意見，最重要主要是他一上任，就跟團隊討論，台北市一定要大力推動都市更新，大家也知道推動都市更新最耗時、困難就是整合。往往整合到最後階段，往往有一戶、兩戶不同意搬遷，就讓案子卡住，他不能讓這一戶、兩戶讓都更推動無限期延宕，讓少數綁架多數住戶權益，尤其許多住戶年數已高，不能接受都更停下來。

蔣提到，尤其過去一些代拆案例，引起社會很大關注與討論，公部門往往動輒得咎，但是他告訴團隊，依據相關規定既定程序讓它完備，就應該要展現公權力，身為市長，就是要告訴市民推動都市更新的決心與執行魄力。因此這個案子在他上任不到3個月，就執行代為拆除。當然，事前做了各項沙盤推演、各項的可能突發狀況，以及相關緊急應變的流程，跨局處討論。

這處公辦都更案位於木柵路二段、興隆D2社宅旁，是都市更新條例修法後首件執行代為拆除的案件。蔣萬安今也視察參觀大廳及住宅內部空間，了解此案從公辦都更推動、溝通協調到依法執行代為拆除的歷程。

蔣也說，北市府目前有17案申請代拆，已經完成申請16件、執行3件，宣示台北市推動都市更新的魄力，台北市進入大都更時代，甚至過去三年，台北市政府都更平均每年報核案件數，是上任前8年平均的2.4倍，北市府會加快都市更新的審議程序，感受到推動都市更新的決心。

此案公辦都更案順利完成，蔣萬安說，今天很高興能夠看到這個案子代拆之後，由實施者順利地完成。而這個案子是目前公辦都更案完工規模最大的案子，總共有4棟，而且市府也有282戶分回，就會作為幸福住宅，對於育兒家庭還有新婚夫妻，給予實質的幫助，解決居住的問題。

蔣萬安說，市府有堅定執行代拆、展現公權力以及魄力，今天有完工的相關成果，市府也會持續努力來推動各項都更案件。