北市十大熱銷社區曝 7國宅上榜、這棟「千萬有找」

永慶房產集團根據內政部實價登錄資料，盤點近一年台北市十大熱銷社區。數據顯示，萬華區「台北晶麒」累計成交34戶奪冠；國宅社區則憑藉地段機能與價格優勢，一舉攻占7個席位。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，多數上榜社區房價低於所屬行政區平均行情，顯見相對實惠的價格成為購屋族入主該區域的替代選擇。

陳金萍表示，「台北晶麒」位於龍山寺生活圈，周邊商圈發展成熟，且屋齡約10年，在老屋林立的萬華區中格外稀缺。

雖然近一年「台北晶麒」平均單價76.6萬元，每坪較行政區均價高出8萬元，但因產品規劃多為中小坪數，總價門檻相對容易負擔，因此受小資族群青睞，買氣持續穩健。

北市十大熱銷社區榜單中，高性價比的「國宅」依舊是市場焦點，共有7個國宅社區上榜，大安區與萬華區並列最熱銷行政區，各有3個社區上榜。

其中排名第二的「成功國宅」近一年成交量24件，平均單價為86.0萬元，與行政區整體均價113.8萬元相比，每坪可省下27.8萬元，是榜單中價差最大的社區。

陳金萍說明，成功國宅坐落於捷運科技大樓站周邊，生活機能優異，擁有國北教大實小、大安國中等明星學區。對於預算有限、想卡位黃金門牌與優質教育資源的家庭而言，具有吸引力。

另一亮點是中山區的「春暉新世界」，平均總價僅821萬元，是榜上唯一「千萬有找」的社區。

陳金萍說明，該社區鄰近捷運中山國小站，交通與生活機能極佳，以小坪數的套房產品為主，超低總價吸引預算有限的首購與通勤族買盤。

不過「春暉新世界」屬於住商混合型社區，戶數規模大，且屋齡超過40年，購屋前需將住戶出入複雜、公設維護不易等特性納入考量。

陳金萍提醒，熱銷不等於可以滿足所有購屋族需求，民眾購屋時，仍應進一步比較屋齡、社區修繕、管理品質、土地持分與個別樓層條件，並依自身財務能力審慎評估。