高雄漢神百貨攜手日本人氣超市LOPIA打造全球獨家新品牌，「LOPIA PREMIO」全球首店開幕，從品牌概念、空間設計、商品選品到消費體驗重新規劃，並將巧思延伸至店裝細節與商品陳列，差異化的體驗吸引大量消費者青睞，市場高度矚目。

漢神百貨表示，LOPIA PREMIO以「嚴選標的」、「極具價值」與「獨一無二」為核心，透過差異化商品與多元餐飲選品，突破傳統超市以日常採買為主的框架，從食材選品、現做料理到餐桌搭配，延伸更完整的消費體驗。

其中最大的差異點，除了延續LOPIA對食材品質的堅持，更將「嚴選食材」進一步延伸至「完整餐桌體驗」，從頂級食材、現做料理、烘焙甜點到專業酒類選品，打造更具層次的美食生活提案。

獨家販售的日本頂級「米澤牛」，以細緻油花與豐潤口感成為肉品焦點，更提供黑毛和牛客製化禮盒服務，從日常餐桌延伸至節慶送禮與重要聚會。

店內更打造大型麵包烘焙專區，宛如一座麵包主題樂園，集結各式人氣麵包與特色烘焙，豐富品項提供多元選擇，成為店內不可錯過的美味亮點。

現烤披薩則以媲美專業義式餐廳的水準，帶來現刨松露培根、滿滿生火腿、豪華甜椒乳酪，以及搭配「蜂蜜先生」蜂蜜的四種起司等四款獨家披薩口味，並首度攜手知名甜點店「kaju菓樹」，打造LOPIA PREMIO獨家甜點，豐富鹹食與甜點的選擇。

此外，專業酒類採購團隊嚴選多款限量葡萄酒與日本酒，從日常小酌到聚會宴客，提供更多元的佐餐選擇，讓美酒與料理相互映襯，提升用餐的層次與樂趣。

LOPIA總經理水元均表示，希望打造一家能同時滿足「日常美味」與「極致佳餚」的超市，讓消費者在日常採買中，也能輕鬆享受高品質的飲食選擇。透過多元商品與特色專區的規劃，展現「PREMIO」全新的食之魅力，也為台灣零售市場帶來不同以往的超市體驗。

漢神百貨表示，此次攜手LOPIA打造全球首店，滿足消費者對品質、便利與品味的需求，未來也將持續以精品化定位為核心，引進具獨特性與話題性的創新品牌，豐富南台灣高端生活版圖。

漢神百貨人氣超市「LOPIA PREMIO」全球首店登場，差異化體驗吸引人潮。記者林政鋒／攝影

漢神百貨人氣超市「LOPIA PREMIO」全球首店登場，差異化體驗吸引人潮。記者林政鋒／攝影