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2026工研院創新日 9月15日台南登場
工研院將於9月15日於臺南沙崙舉辦「2026工研院創新日」，以「跨域創新 驅動未來」為主軸，透過國際論壇、主題特展及產業交流，展現工研院串聯跨域研發能量、鏈結國際趨勢與產業需求的創新成果。
本次創新日特別邀請國際創新專家—愛迪生獎執行長Frank Bonafilia分享全球創新趨勢，解析AI浪潮下科技創新與產業發展新方向；現場同步規劃「國際創新」、「賦能永續」、「智動未來」及「AI無人載具」四大主題特展，集結愛迪生獎金獎技術，以及 AI、智慧機器人、無人機、淨零科技等跨域創新成果，並透過
多項實機展示，呈現科技從研發走向產業應用的最新進展與商機。
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