2026工研院創新日 9月15日台南登場

台灣三井不動產在台布局滿十年，下一階段擴張版圖浮現。台灣三井不動產宣布，繼商業設施、住宅及飯店後，首度跨足物流設施事業，首案確定落腳桃園；既有三大事業也同步擴張，其中商業設施2025年總營業實績已達380億元，下一階段將挑戰500億元，飯店則以1,000間客房為目標，住宅也將增加由台灣三井100%出資主導開發的案件。

2026-09-14 10:45