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建案晚會像「選前之夜」清景麟小港案人潮澎湃 為冷寂房市注入活力

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
清景麟國家公園建案晚會像「選前之夜」熱情澎湃，為冷寂房市注入活力。清景麟／提供
清景麟國家公園建案晚會像「選前之夜」熱情澎湃，為冷寂房市注入活力。清景麟／提供

高雄小港指標建案「清景麟國家公園」落成，斥資重金舉辦晚會及社區活動，吸引大量人潮參與，現場摩肩擦踵就像「選前之夜」般熱情澎湃，為冷寂的房市注入新活力。

清景麟建設部總經理蔣恩平指出，小港國家公園建案落成，特別為已購客與VIP住戶規劃兩大沉浸式公設體驗，展現建商超越單純房屋銷售，致力於社區總體營造，帶動地方繁榮。

靜態的部分，在與SELECTED BY TSUTAYA BOOKSTORE選書合作的社區閱覽室內，現場提供現沖精品咖啡服務，讓住戶在濃郁咖啡香中徜徉於國際級選書，享受平靜悠閒的午後閱讀時光。

運動酒吧活動跨界邀請台南知名酒吧「TCRC」駐點現調專屬雞尾酒，搭配知名DJ現場鋪陳律動音樂，為住戶營造極具質感的私密社交場域。

動態活動方面，邀請本土天團「玖壹壹」共同見證清景麟國家公園奢華落成，打造「嗨翻小港」演唱會，吸引逾3,000名民眾擠爆三萬坪小港森林公園，以強烈音樂魅力點亮航空城夜空，現場宛如「選前之夜」熱情澎湃。

現場住戶開心表示，「原本以為只是買了個房子，沒想到交屋後有這麼多精采活動，完全展現了高級飯店的服務質感，享受到頂級飯店宅的感覺」。

蔣恩平表示，憑藉卓越的建築規劃與深厚的住戶互動關係，在當前房市寒冬下，「清景麟國家公園」展現韌性，今年銷售戶數於同區域首屈一指，許多新客都是來自老住戶的口碑推薦，清景麟將持續深化服務，期盼藉由頂級居住體驗，讓「清景麟國家公園」社區成為小港新地標。

清景麟國家公園建案晚會像「選前之夜」熱情澎湃，為冷寂房市注入活力。清景麟／提供
清景麟國家公園建案晚會像「選前之夜」熱情澎湃，為冷寂房市注入活力。清景麟／提供

清景麟國家公園建案晚會像「選前之夜」熱情澎湃，為冷寂房市注入活力。清景麟／提供
清景麟國家公園建案晚會像「選前之夜」熱情澎湃，為冷寂房市注入活力。清景麟／提供

清景麟國家公園建案打造住戶新享受，為冷寂房市注入活力。清景麟提供
清景麟國家公園建案打造住戶新享受，為冷寂房市注入活力。清景麟提供

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