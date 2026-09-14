三井在台加碼！首度進軍物流 明年商場營業額拚500億、客房數拚1000間

台灣三井不動產在台布局滿十年，下一階段擴張版圖浮現。台灣三井不動產宣布，繼商業設施、住宅及飯店後，首度跨足物流設施事業，首案確定落腳桃園；既有三大事業也同步擴張，其中商業設施2025年總營業實績已達380億元，下一階段將挑戰500億元，飯店則以1,000間客房為目標，住宅也將增加由台灣三井100%出資主導開發的案件。

台灣三井不動產日前舉辦「台灣三井不動產創立10週年感恩會」，董事長久一康洋致詞時表示，過去十年三井以產業開發商身分持續拓展在台事業，除了政府及事業合作夥伴支持，台灣民眾對日本商品與服務的親近感及高度評價，也是三井能持續深耕台灣的重要力量。未來將在既有基礎上持續擴大事業布局，並透過事業發展深化台日合作。

台灣三井不動產2016年9月在台設立法人，十年間已於全台開發6座商業設施、2間飯店及16個住宅建案，事業版圖從最初的商業設施，逐步延伸至住宅及飯店。未來除了擴大既有三大事業及新投入的物流設施，也將推動住宅結合商業設施等複合式開發，並挑戰新的資產類型。

商業設施仍是三井在台規模最大的事業。三井2016年以MITSUI OUTLET PARK林口正式進軍台灣，之後陸續布局台中港、台南OUTLET，並將LaLaport購物中心引進台灣，目前LaLaport台中及南港均已營運，高雄LaLaport則預定2027年春季開幕。

目前已營運的五座商業設施，十年間累計與約1,000家企業合作，其中包括約220個日系品牌，總店鋪數約1,400家。2025年五座商業設施總營業實績達380億元，隨高雄LaLaport加入，以及既有商場持續優化、改建，三井將下一階段營業額目標鎖定500億元。

飯店事業也準備擴大。三井2020年開出在台首間「和苑三井花園飯店 台北忠孝」，敦化北路第二間飯店預計2027年春季開幕，屆時兩間飯店合計將提供472間客房。三井表示，後續將持續尋找新據點，朝在台1,000間客房規模邁進。

住宅則是三井近年在台加速發展的另一主軸。目前住宅開發已遍及台北、新北、新竹、台中、台南及高雄，累計16案、超過4,000戶。值得注意的是，三井過去多與台灣開發商合作，今年開始提高自行主導開發比重，包括台北車站周邊及林口，都將推出由台灣三井100%出資主導的住宅案，未來還將陸續增加自有開發案件。

除了既有事業擴張，物流是三井下一階段在台新增的重要版圖。台灣三井不動產已確定在桃園推動首座物流設施開發案，看好台灣電商市場擴大、物流機能升級，以及半導體等產業發展帶動高機能物流設施需求，詳細開發規模及時程尚待後續公布。

三井將在台灣導入集團於日本及海外累積的物流設施開發經驗，並將物流視為繼商業、飯店、住宅之後的新事業領域。未來除了持續尋找物流開發機會，也將推進不同資產類型及複合式開發，擴大在台投資版圖。

三井不動產近年也強化台日產業合作，包括因應日本熊本、九州半導體聚落發展，協助招攬台灣企業及研究機構進駐熊本科學園區，並運用集團資源推動東京巨蛋與台北大巨蛋等場域合作，將在台角色從不動產開發進一步延伸至產業合作。