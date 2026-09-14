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永和金店面「打6折」出租 專家：房東反而是贏家

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
永和中正路街景圖。圖／取自google 地圖
永和中正路街景圖。圖／取自google 地圖

實價揭露，新北永和區中正路一棟透天店面，前租客吉野家歇業不久，由屈臣氏接手進駐。該店面1至4樓總面積約95.5坪，每月租金15.5萬，相較同路段2024年最高一坪25萬元，約62折價。

另根據實價資料，該透天店面在2015年曾以總價5,880萬元成交，2017年再以總價7,700萬元轉手，也就是說現任房東在當時加價了約1,820萬元才買到該物件。

若以7,700萬元取得成本計算，該店面這次出租，租金投報率僅約2.4%，以目前精華地段租金投報率通常可落在2.5%到4%來看，租金投報率並不算高。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，雖然看起來房東似乎明顯讓步，但背後思維策略值得參考。

首先，由於店面交易，大多以租金投報率反推價格，為守住店面價格，很多房東寧可空置，也不降租出租，但空置除了少租金收入，也對店面價格造成影響。

該透天屋主以相對較低租金招租，不到一個月就找到新房客，反而可能是贏家。

其次，該透天在吉野家退租後，仍找大型連鎖品牌承租，且簽下9年長約，並附有調漲機制，若日後有出售規劃，這類具備知名品牌進駐及長期租約的標的，會比空置或短租物件更具市場競爭力。

第三，從中長期來看，永和市區發展飽和，中正路沿線多為屋齡較高的老舊建築，新建案供給相當有限，新案價格普遍都能達到9字頭上下，這類中古透天具未來危老都更的改建潛力。

屈臣氏為大型連鎖品牌，營運體質穩健，能有效降低租戶經營不善、提前退租及重新招租的風險，可為房東提供長期穩定的租金收入，是等待漫長都更的最佳武器。

永和 房東 店面

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