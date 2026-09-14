六角旗下日出茶太攜春上布丁赴美！首家雙品牌店插旗休士頓賣鹹酥雞

六角國際（2732）全球展店遍及世界六大洲，超過63個國家地區，其首家「Chatime + Sunny up春上」雙品牌直營門市於當地時間9月12日在休士頓正式揭牌營運，此舉不僅為六角集團海外市場首家雙品牌直營店，更是六角獨創台灣手搖飲結合布丁蛋糕、鹹酥雞等台式多元茶點的複合概念店型，正式進軍美國市場。

六角董事長王耀輝表示，選定德州第一大城休士頓開出雙品牌直營門市，主要著眼於德州居美國中部樞紐的地理優勢，利於未來跨州供應鏈管理與門市向外輻射擴張，加上德州為全美第二大經濟體與人口大州，近年在AI、半導體及再生能源等產業轉型帶動下，人才磁吸效應與消費動能強勁，是六角深耕北美市場、擴大品牌影響力的關鍵戰略跳板。

王耀輝進一步指出，「Chatime + Sunny up春上」雙品牌直營店將著重於深化品牌直營管理能力與產品在地化調整，透過標準化流程強化台灣特色茶點的國際商品化能力，建立北美市場的品牌營運模型，並以此做為拓展北美市場的戰略示範點。

「Chatime日出茶太」全球展店逾20年，擁有1,400家門市，在美國市場更已橫跨全美13州，涵蓋東岸紐約與馬里蘭州、西岸手搖飲一級戰區加州、觀光重鎮拉斯維加斯及經濟核心德州，展店模式除街邊門市外，亦已進駐全球暨美國零售企業龍頭沃爾瑪（Walmart）連鎖超市並設立7家門市，多元的展店佈局策略，加上看好美國內需消費潛力，預計今年將在拉斯維加斯，路易斯安那州等地區持續推進新門市開幕，全美門市將突破20家。

六角近年陸續啟動「翰林茶館」與德國「Germany BoBoQ」併購案，營運體質優化展現成效，今年上半年繳出EPS 2.13元佳績，已超越去年全年的1.09元，獲利能力大幅躍升。隨著「Chatime + Sunny up春上」雙品牌直營門市開啟新的版圖擴張機會，未來將持續深化「國際餐飲品牌平台」布局，為集團海外市場「再下一城」。