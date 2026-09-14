快訊

謝和弦回留言「嗨低能兒」網友怒告妨害名譽 口頭禪檢方不起訴

遭爆百場夜宴、猛鬼宿舍爭議 高師大校長王政彥駁斥：抹黑

揮汗有禮沒了！300萬筆2週搶光 這期限前仍可兌換

聽新聞
0:00 / 0:00

六角旗下日出茶太攜春上布丁赴美！首家雙品牌店插旗休士頓賣鹹酥雞

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「Chatime + Sunny up春上」休士頓直營門將做為六角深耕北美市場，擴大品牌影響力的關鍵戰略跳板。六角/提供
「Chatime + Sunny up春上」休士頓直營門將做為六角深耕北美市場，擴大品牌影響力的關鍵戰略跳板。六角/提供

六角國際（2732）全球展店遍及世界六大洲，超過63個國家地區，其首家「Chatime + Sunny up春上」雙品牌直營門市於當地時間9月12日在休士頓正式揭牌營運，此舉不僅為六角集團海外市場首家雙品牌直營店，更是六角獨創台灣手搖飲結合布丁蛋糕、鹹酥雞等台式多元茶點的複合概念店型，正式進軍美國市場。

六角董事長王耀輝表示，選定德州第一大城休士頓開出雙品牌直營門市，主要著眼於德州居美國中部樞紐的地理優勢，利於未來跨州供應鏈管理與門市向外輻射擴張，加上德州為全美第二大經濟體與人口大州，近年在AI、半導體及再生能源等產業轉型帶動下，人才磁吸效應與消費動能強勁，是六角深耕北美市場、擴大品牌影響力的關鍵戰略跳板。

王耀輝進一步指出，「Chatime + Sunny up春上」雙品牌直營店將著重於深化品牌直營管理能力與產品在地化調整，透過標準化流程強化台灣特色茶點的國際商品化能力，建立北美市場的品牌營運模型，並以此做為拓展北美市場的戰略示範點。

「Chatime日出茶太」全球展店逾20年，擁有1,400家門市，在美國市場更已橫跨全美13州，涵蓋東岸紐約與馬里蘭州、西岸手搖飲一級戰區加州、觀光重鎮拉斯維加斯及經濟核心德州，展店模式除街邊門市外，亦已進駐全球暨美國零售企業龍頭沃爾瑪（Walmart）連鎖超市並設立7家門市，多元的展店佈局策略，加上看好美國內需消費潛力，預計今年將在拉斯維加斯，路易斯安那州等地區持續推進新門市開幕，全美門市將突破20家。

六角近年陸續啟動「翰林茶館」與德國「Germany BoBoQ」併購案，營運體質優化展現成效，今年上半年繳出EPS 2.13元佳績，已超越去年全年的1.09元，獲利能力大幅躍升。隨著「Chatime + Sunny up春上」雙品牌直營門市開啟新的版圖擴張機會，未來將持續深化「國際餐飲品牌平台」布局，為集團海外市場「再下一城」。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

企業生日快樂／麗嬰房 強化跨年齡層布局

西堤玩具總動員吃2客送星球堡 聚、和牛涮哆啦A夢聯名餐點餐率衝10%

企業生日快樂／麗嬰房數據轉型 創造產業綜效

裕慶北美湧急單 三班制生產

相關新聞

三井在台加碼！首度進軍物流 明年商場營業額拚500億、客房數拚1000間

台灣三井不動產在台布局滿十年，下一階段擴張版圖浮現。台灣三井不動產宣布，繼商業設施、住宅及飯店後，首度跨足物流設施事業，首案確定落腳桃園；既有三大事業也同步擴張，其中商業設施2025年總營業實績已達380億元，下一階段將挑戰500億元，飯店則以1,000間客房為目標，住宅也將增加由台灣三井100%出資主導開發的案件。

永和金店面「打6折」出租 專家：房東反而是贏家

實價揭露，新北永和區中正路一棟透天店面，前租客吉野家歇業不久，由屈臣氏接手進駐。該店面1至4樓總面積約95.5坪，每月租金15.5萬，相較同路段2024年最高一坪25萬元，約62折價。

空頭最怕再補一槍！李同榮：央行升息將對房市造成「雙重打擊」

央行理監事會將於9月17日登場，市場對升息的討論再度升高。房市趨勢專家李同榮表示，若央行重啟升息，對目前已進入修正周期的房市而言，影響恐怕比表面上的「半碼」更大。

建案晚會像「選前之夜」清景麟小港案人潮澎湃 為冷寂房市注入活力

高雄小港指標建案「清景麟國家公園」落成，斥資重金舉辦晚會及社區活動，吸引大量人潮參與，現場摩肩擦踵就像「選前之夜」般熱情澎湃，為冷寂的房市注入新活力。

六角旗下日出茶太攜春上布丁赴美！首家雙品牌店插旗休士頓賣鹹酥雞

六角國際（2732）全球展店遍及世界六大洲，超過63個國家地區，其首家「Chatime + Sunny up春上」雙品牌直營門市於當地時間9月12日在休士頓正式揭牌營運，此舉不僅為六角集團海外市場首家雙品牌直營店，更是六角獨創台灣手搖飲結合布丁蛋糕、鹹酥雞等台式多元茶點的複合概念店型，正式進軍美國市場。

新聞中的法律／個資安全維護 重在事前預防

知名拍賣網站「旋轉拍賣」未能妥適保護用戶個資，遭數位發展部裁處，日前因不服提起行政救濟，最高行政法院近期做出終審判決，確立「個資安全維護義務重在事前預防」的重要原則。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。