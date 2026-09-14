竣邦接單結構升級！搶進品牌 Core Item、淡季營收創高

竣邦-KY（4442）接單結構出現轉變，過去以高階、季節性機能產品為主，如今進一步切入國際品牌訂單量更大、產品生命週期更長的核心系列產品（Core Item），有望提高訂單穩定度及營收能見度；同時新客戶訂單陸續放量，工裝、袋材等新領域也開始貢獻，成為後續營運成長動能。

竣邦14日表示，隨產品開發、供應鏈整合及交付能力獲得客戶認可，與既有品牌客戶的合作已從季節性或特定專案產品，逐步擴大至Core Item。相較過去產品，Core Item具有訂單量較大、產品生命週期較長等特性，也意味與品牌客戶的合作進一步深化。

目前竣邦前十大品牌客戶中，運動領域相關客戶占比已達約六成，高於去年初約五成。核心產品訂單延續，加上新開發專案陸續放量，帶動8月運動領域銷售規模創單月新高。

除了既有客戶接單結構升級，竣邦近年布局袋材、工裝等新領域也逐步看到成果，新客戶訂單規模持續擴大；戶外領域方面，下半年品牌客戶下單及拉貨力道同步升溫，營運成長來源進一步擴大。

產能方面，竣邦持續推進越南二廠建置，規劃整合當地織布、染整及後加工製造資源，強化垂直供應鏈及快速反應能力。隨國際品牌提高對供應鏈區域化及產能彈性的要求，公司指出，越南產能布局已提升既有及潛在客戶深化合作與開發新專案的意願，相關產品開發數量持續增加。

竣邦日前公告8月合併營收2.23億元，年增131%，改寫單月歷史新高；累計前八月合併營收13.69億元，年增32%，同步創下歷年同期新高。值得注意的是，第3季為傳統淡季，8月營收仍創高，公司認為，隨核心系列產品訂單擴大、新品牌與新客戶業務成長，加上工裝、袋材等新領域逐步貢獻，下半年營運可望維持成長，2027年營運也可望延續成長動能。