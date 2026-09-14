竣邦8核心訂單、新客戶與新領域驅動營收成長 9月16日法說會將登場

運動戶外機能性布料設計大廠竣邦-KY（ 4442）8月合併營收2.23億元，月增66%、年增131%，改寫單月歷史新高，累計今年前8月合併營收13.69億元，年增32%，創下歷年同期新高，在第3季傳統淡季下，推升營收創高的動能來自核心訂單、新客戶與新領域驅動；竣邦-KY表示，將在9月16日舉辦法人說明會，進一步說明上半年營運成果及下半年各領域發展展望。

竣邦-KY表示，過去主要以高階、季節性機能產品切入國際品牌供應鏈，隨產品開發、供應鏈整合及交付能力持續獲得客戶認可，合作範圍逐步延伸至核心產品線。相較季節性或特定專案型產品，Core Item具備較大的訂單量與較長的產品生命週期，有助提升訂單穩定性與營收能見度。

竣邦-KY指出，目前前十大品牌客戶中，運動領域相關客戶占比已達約6成，較去年初約5成明顯提升；核心產品訂單延續與新開發專案放量，也共同推升8月運動領域銷售規模創下單月新高。

除既有客戶合作升級外，近年於袋材、工裝等新領域開發的新客戶持續展現成長動能，相關客戶訂單規模持續擴大。戶外領域方面，下半年品牌客戶下單與拉貨力道同步升溫，有助擴大接單規模。隨客戶基礎與應用領域同步擴張，營收來源轉向多引擎驅動。

竣邦-KY表示，持續推進越南二廠建置規劃，透過當地織布、染整及後加工製造資源整合，進一步強化垂直供應鏈配置與快速反應能力。隨國際品牌客戶對供應鏈區域化及產能彈性的要求提升，越南產能布局逐步成形，已提升既有及潛在客戶深化合作與新專案開發的意願，相關產品開發數量持續增加。

展望下半年，竣邦-KY表示，核心系列產品訂單持續擴大，新品牌與新客戶業務維持強勁成長，工裝及袋材等新成長領域亦穩步推進，同時，越南新產能布局持續推進，多項成長動能同步發展，預期下半年營運將維持良好成長表現，2027年營運亦可望持續成長。