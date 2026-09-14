西堤玩具總動員吃2客送星球堡 聚、和牛涮哆啦A夢聯名餐點餐率衝10%

王品集團搶攻IP聯名商機，旗下西堤牛排、聚日式鍋物及和牛涮日式鍋物放題接力攜手《玩具總動員》、《哆啦A夢》推出限定餐點及周邊商品，其中聚、和牛涮與《哆啦A夢》合作套餐8月中開賣後，兩周點餐率已達10%，透過人氣IP帶動餐飲消費。

西堤今年6月首度推出《玩具總動員》主題套餐後，再延長IP合作熱度，即日起至10月31日推出「TASTy星選時刻」，活動期間至全台門市內用消費2客經典套餐，並向服務人員說出最喜愛的玩具總動員角色，即贈價值338元的期間限定「玩味星球堡」1份。

玩味星球堡將三眼怪圖案印上漢堡麵包皮，搭配酥脆蝦排；西堤同步持續販售《玩具總動員5》期間限定周邊商品，希望透過餐點、角色及周邊商品串聯，延續主題套餐帶來的消費話題。

聚、和牛涮則攜手《哆啦A夢》，即日起至9月30日在全台51家門市推出限定餐點、門市布置及周邊商品。王品表示，雙品牌合作限定套餐自8月中開賣兩周，點餐率達10%，IP合作也帶動社群討論及消費熱度。

其中，聚將招牌牛奶鍋升級推出「超濃郁！起司牛奶湯」，加入白切達乾酪及切達起司，搭配日本國產牛或龍蝦海鮮盛合；和牛涮則以和牛壽喜燒雙吃湯頭，搭配金牌純血和牛。點指定湯頭均可獲得哆啦A夢造型圍兜。

兩品牌自助吧也同步供應「沁涼蘇打霜淇淋」及哆啦A夢款魚餅。活動期間內用消費滿1,290元，可獲得「任意開鍋卡」1張，有機會抽中限定碗、口袋小吊飾等周邊；消費2客套餐則可用129元加購哆啦A夢環保購物袋。