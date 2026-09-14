共信與TSIR合作 公開影像導引腫瘤消融新技術 展現動物抗癌新優勢

共信-KY（6617）14日宣布，旗下動物靶向腫瘤消融新藥「思沛康注射液」，日前已獲農業部技術資料審查通過，適用於治療犬黑色素瘤，上市進程邁入最後關鍵階段。

共信-KY於13日與台灣介入放射線學會（Taiwan Society of Interventional Radiology，TSIR）於台中中山醫學大學年會展開深度合作，首度舉辦獸醫師專場。這是共信-KY首次對外正式發表「人醫抗癌技術全面跨界串接伴侶動物醫療」的重大里程碑，宣告高精準、微創的腫瘤介入消融模式全面引進動物醫療領域。

TSIR為推動人體介入放射醫學研究、臨床應用與國際交流的權威醫學團體，長期推廣影像導引微創診療技術。本次共信-KY創業界先河，將人體介入放射治療的前瞻經驗直接鏈結至獸醫臨床，藉由影像導引（超音波、電腦斷層等）結合微創介入概念，為高難度動物腫瘤提供精準消融解方。

隨著伴侶動物高齡化，犬貓腫瘤發生率顯著攀升。針對生長於口腔、肢端或鄰近重要血管組織的惡性黑色素瘤，傳統大範圍切除手術往往造成嚴重創傷或外觀缺損，且麻醉風險極高。共信-KY所推動的腫瘤消融技術，突破傳統手術限制並強化伴侶動物醫療，具備三核心大優勢：

一，極低創傷與快速恢復：藉由導管與微創介入，避免大範圍開刀破壞組織，降低術後感染風險並大幅縮短恢復期。

二，高精準影像靶向消融：導入人醫等級的影像導引精確定位腫瘤邊界，精準下藥，最大程度保留周邊正常組織結構。

三，兼顧腫瘤控制與生活品質：在達到局部滅除腫瘤效果的同時，維持病犬的肢體功能、外觀與生活尊嚴，解決飼主面對侵入性手術的治療痛點。

在本次專場展示中，共信-KY獸醫師團隊分享了「思沛康注射液」應用於罹患惡性黑色素瘤犬隻的臨床介入成果。該藥物採用 IDA（Intratumoral Drug Ablation，瘤內藥物消融）原理，將藥物直接注射至腫瘤內部進行局部靶向壞死，不僅具備高度專一性，更有效避免全身性化療的副作用。

總經理林懋元表示表示，這次與TSIR的合作是人醫與寵醫技術接軌的起點；未來將以科學證據及法規合規為基礎，持續推進「思沛康」在其他犬貓實體腫瘤適應症的拓展，開創高階伴侶動物精準抗癌新紀元。

目前共信-KY 已與全台超過120 家動物醫院簽署合作意向書，完成初步的臨床通路布局。未來公司將陸續完成藥品標示與供應鏈導入等上市前準備作業，並持續透過獸醫專業教育訓練、臨床經驗交流與跨界科研整合，協助前線獸醫師熟稔影像導引消融的操作規範與安全考量。