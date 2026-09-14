智慧經營／新麥機械總經理謝銘璟 三大壁壘 築起護城河

新麥機械是亞洲最大烘焙器具廠新麥（1580）的子公司，總經理謝銘璟指出，新麥所處的位置，是與民生緊密綁定的烘焙設備行業，「吃」的需求永遠不會消失，只會隨消費習慣迭代升級。以產品線壁壘、服務據點壁壘、數位化轉型壁壘，建立起強大護城河，新麥已將裝有晶片的智慧烤爐，賣到歐美、一帶一路的哈薩克，以及東南亞。

拚A股上市 合規升級

謝銘璟表示，公司已申請在A股上市，要實現品牌本土化與合規升級。

謝銘璟觀察到，儘管近年全球整體消費增速有所放緩，但烘焙食品的消費群體仍在持續擴大，20歲以下的年輕群體中，早餐甚至午晚餐選擇麵包的比例不斷提升，尤其在一線城市趨勢更是明顯。

新麥機械在無錫擁有16條生產線，產品線涵蓋攪拌、醒發、烘烤等麵包店全流程設備。透過技術整合，掌握機械動力、溫控、加熱等不同環節技術，具備全套解決方案整合能力。

謝銘璟坦言，現在無錫請不到40歲以下的焊工，「因為年輕人不願意做這份工作，公司只好分階段投入焊接機器手臂等自動化設備的研發與改建，所以這也是未來投入智慧化發展的重心。」

在服務據點方面，全大陸設有40家分公司，能夠就近提供快速響應服務。新麥機械並秉持長期負責態度，即使幾十年的舊設備也願意提供維修，以此建立深厚客戶信任。

監測聯網化 助攻節能

謝銘璟表示，三年前為滿足必勝客等大客戶監控需求，而將設備聯網，沒想到創造出新的價值，監測設備使用數據，可以協助連鎖客戶優化配置與維護，提升效率。

謝銘璟舉與大陸糕點品牌瀘溪河的合作為例，透過晶片調節，在烤爐沒有操作時，從200度降至150度，既能避免設備完全冷卻後重新升溫耗時過長，耽誤後續生產節奏，又能最大程度降低空燒能耗。

因此光是單店一個月就能省下人民幣8,000元（約新台幣3.7萬元）電費，瀘溪河全大陸500多家門店全部上線後，單月能幫客戶省下人民幣400萬元（新台幣1,840萬元）的能耗成本。

謝銘璟舉美國市場為例，2022到2023年增速最快，受益於消費降級趨勢，民眾更多到超市買烘焙產品回家使用，帶動沃爾瑪等通路的設備需求。

令新麥機械感到驚喜的，是一帶一路的哈薩克市場。相較於泰國、馬來西亞經營已久的東南亞市場，哈薩克是近三年增長最快的國家，已進入新麥機械全球前十大市場。

因為競爭對手也都去一帶一路國家布局，新麥機械若不去，就喪失了這塊市場，謝銘璟說，「哈薩克生產工藝是比較差的，給了新麥機會。此外，哈薩克離新疆也很近，在新疆可以找到翻譯，協助新麥在一帶一路沿線設立公司，提供近身服務。」

謝銘璟提到，新麥機械的生產模式，是採取接單生產，不刻意針對特定市場調配產能，所以受到年初的中美關稅戰影響甚微，「新麥機械的核心能力，是能透過提升自動化水準，來增強對急單和市場變化的快速回應能力。」