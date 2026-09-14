聽新聞
0:00 / 0:00

數位行銷／善用LinkedIn 把人脈變金脈

經濟日報／ 鄭緯筌（《零基礎學VibeCoding》作者）

在商業世界中，傳統的開發模式正遭遇前所未有的挑戰。冷郵件（Cold Email）開信率每況愈下，電話拜訪（Cold Call）常被總機擋在門外，而昂貴的實體展會往往耗費大筆預算，卻難以追蹤後續的實質效益。

與一般社群平台不同，LinkedIn是全球商務專業人士的聚集地。這裡的用戶，大多是帶著獲取產業洞見、尋找合作夥伴或評估解決方案的目的而來。對於缺乏公關預算的中小企業而言，LinkedIn提供了與大型企業決策者直接對話的舞台。

只要精準掌握個人品牌與企業內容的槓桿效應，中小企業完全可以透過LinkedIn，將人脈資本轉化為源源不絕的商務訂單。

說到底，交易本質上是人與人之間的信任託付。企業採購金額龐大、決策流程冗長，客戶最在意的往往是這家公司到底懂不懂我的產業難題？

所以，要在LinkedIn上建立公信力，必須採取企業官方專頁與創辦人／高階主管個人輪廓的雙輪驅動的策略。

官方專頁是企業的數位門面，定位應從公司簡介轉變為解決方案展示中心。除了明確標註核心業務與服務價值主張，更應定期更新企業里程碑、團隊動態與客戶案例，傳遞穩定、專業且持續成長的企業形象。

然而，在演算法機制與心理層面上，個人的影響力往往遠大於企業標誌。中小企業的創辦人、技術長或業務主管，更應該走到前線。將個人簡介打造成一封精準的價值主張信，清楚說明：你曾幫助誰、解決了什麼痛點、帶來了哪些具體成果。當潛在客戶搜尋到你的檔案時，第一眼看到的不是枯燥的履歷，而是一位值得信賴的產業專家。

許多企業在經營LinkedIn時常犯的錯誤，是不斷轉發公司得獎訊息或硬性產品型錄，最終落入無人按讚的自嗨窘境。

企業決策者關注的是產業趨勢、營運效率與風險控管。中小企業若要脫穎而出，必須輸出具有實用價值的思想領導力內容。

第一類切入點是產業痛點剖析與解方。舉例來說，工業自動化零組件廠商，可以深入探討「傳產工廠在導入物聯網監控時最常踩的三個坑，以及如何將停機風險降低30%」；企業軟體開發商則可分享「中小企業在跨系統資料整合時的架構選型思考」。

透過公開分享深度的專業見解，自然證明自身的技術實力。

第二類是去識別化的成功案例（Case Study）。具體描述某個客戶在合作前遭遇的困境、團隊採取的應對策略，以及最終帶來的量化效益（如：節省多少工時、提升多少良率）。具體數字與真實情境，永遠是打動採購決策者最強大的武器。

第三類是行業洞察與觀點評析。針對最新的法規變更、供應鏈變動或技術革新發表獨到見解，引導同業與潛在客戶在留言區展開專業討論。

整體而言，在LinkedIn上做商務開發，關鍵在於社交銷售，而非急躁地發送推銷信。而最有效的陌生開發，往往建立在前期的高品質互動上。請先鎖定目標企業的採購經理、技術主管或營運長後，先追蹤對方的動態，在其發布的觀點下方留下具建設性、有深度的見解，讓對方在收到你的私訊之前，就已經對貴公司的名字產生專業印象。

LinkedIn 郵件 中小企業

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI來了，責任也來了：中小企不能迴避的ESG新考題

劉大年／出口管制走進公司治理

預立遺囑不是人生的句點，中國信託銀行陪你為將來做更完善規劃

沈伯洋「台北隊」為何集體穿米色西裝？政治人物「制服感」不只做給選民看

相關新聞

智慧經營／新麥機械總經理謝銘璟 三大壁壘 築起護城河

新麥機械是亞洲最大烘焙器具廠新麥的子公司，總經理謝銘璟指出，新麥所處的位置，是與民生緊密綁定的烘焙設備行業，「吃」的需求永遠不會消失，只會隨消費習慣迭代升級。以產品線壁壘、服務據點壁壘、數位化轉型壁壘，建立起強大護城河，新麥已將裝有晶片的智慧烤爐，賣到歐美、一帶一路的哈薩克，以及東南亞。

經濟選書／工作大重組 創新AI協作

這套方法能幫助你清楚看出，AI會在哪些地方影響你的工作，以及人的獨特優勢又在哪裡。現在，寫下12項占據你大部分工作時間的任務。寫下你每天實際在做的事情。接著，把任務分成三大類。

數位行銷／善用LinkedIn 把人脈變金脈

在商業世界中，傳統的開發模式正遭遇前所未有的挑戰。冷郵件（Cold Email）開信率每況愈下，電話拜訪（Cold Call）常被總機擋在門外，而昂貴的實體展會往往耗費大筆預算，卻難以追蹤後續的實質效益。

點子農場／人才赴日 把價值帶回來

從大阪一路走過奈良、岡山到廣島，遇見許多台灣旅人。也在商店、餐廳和旅館裡，聽見許多台灣口音的日語。幾位旅居日本多年的朋友開玩笑說：「台灣現在不只去日本花錢，還開始幫日本補人了。」我原本把它當成玩笑，回台後做進一步的研究，才發現那些玩笑話背後藏著一些值得關注的事實。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。