點子農場／人才赴日 把價值帶回來

從大阪一路走過奈良、岡山到廣島，遇見許多台灣旅人。也在商店、餐廳和旅館裡，聽見許多台灣口音的日語。幾位旅居日本多年的朋友開玩笑說：「台灣現在不只去日本花錢，還開始幫日本補人了。」我原本把它當成玩笑，回台後做進一步的研究，才發現那些玩笑話背後藏著一些值得關注的事實。

2012年，居留日本的台灣人大約2.3萬人，十年後已超過5.7萬人。更值得注意的是，日本「技術．人文知識．國際業務」這類專業工作居留資格的台灣籍持有人，十年間從約1,300人增加到超過1.2萬人。黑潮的兩岸，正在形成一條人才流動通道。

日本缺人，而且不是普通的缺。日本研究估計，到了2035年，每天可能短缺約1,775萬工時，相當於384萬名工作者的勞動量。從便利商店、旅館、物流、長照到資訊科技，日本許多產業都開始面對同一個問題：人從哪裡來？

很巧，黑潮的另一邊，2,300多萬人口的台灣，過去幾十年默默培養出大量會日語、熟悉日本文化，而且對日本有高度親近感的人才。

很多台灣孩子十七、八歲選日文系時，大概沒想過國家戰略。他們只是喜歡日劇、動漫、音樂，喜歡京都與東京，喜歡那種說不清楚的日本感。

可是30年後回頭看，這些無數的個人選擇，竟然累積成一種很特殊的台灣資產：理解日本的力。

會說日語只是第一層；知道日本人怎麼溝通是第二層；理解日本人怎麼工作、怎麼做生意是第三層；知道日本社會缺什麼、怕什麼、願意為什麼付錢，才是第四層。

2025年，台灣約有676萬人次赴日，台灣旅客在日本消費超過1.2兆日圓。同一年，台灣出口日本約300億美元商品，從日本進口則超過540億美元。

過去我們熟悉的台日關係大概只有兩種：一種是去日本買東西；另一種是台日彼此賣東西。現在第三種出現了。

台灣開始把人送到日本。

但問題來了：人才出去，一定叫「人才流失」嗎？一個台灣工程師到熊本工作，十年後可能帶著技術、人脈和市場經驗回台創業；一個進入日本企業的台灣年輕人，未來也可能成為日本企業進入台灣甚至亞洲市場的重要橋梁。

人才最好的狀態不是不流動，而是能循環。真正值得擔心的，是台灣最後只剩下一種商業模式：把最好的人送出去，替別人的社會解決問題。

日本真正缺的從來不只是人。它缺長照人力，我們能不能賣智慧照護？它缺服務人員，我們能不能賣AI與服務機器人？它缺物流人力，我們能不能賣自動化？日本企業想進入亞洲，我們能不能賣台灣最特殊的華語、日本與西方三種文化之間的轉譯能力？

「日本缺人」不再只是日本的人口危機，而是一個龐大的新市場。所有人口減少造成的空缺，最後都必須由某種東西填上：可能是外國人，可能是AI，可能是機器人，也可能是一套以前不存在的服務與商業模式。

而這些，恰好都是台灣可以參與的生意。

過去30年，台灣人用日劇、動漫、旅行與語言學習，一點一滴累積了對日本的理解。

未來，台灣可以賣什麼給日本？晶片可以，AI可以，服務可以，創意可以，人才當然也可以自由流動。但是人不該成為廉價出口品，人不是商品，人是創造商品的人。

台灣真正該出口的，不該是人才，而是人才創造出來的價值。