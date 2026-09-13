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台塑化：下周汽、柴油每公升各調漲0.7元及0.6元
台塑化（6505）表示，考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自9月14日（周一）凌晨01:00開始，調漲汽油批售價格每公升0.7元，柴油批售價格每公司0.6元，市場零售價格由加油站自行決定。
台塑化指出，受到美伊軍事衝突持續升溫，除波斯灣外，紅海周邊情勢亦同步惡化，加深市場對全球原油供應短缺的擔憂，促使本周國際油價大幅上漲。
台塑化表示，自14日凌晨1時開始，加盟加油站參考零售價分別為92無鉛汽油每公升31.2元、95+無鉛汽油每公升32.7元、98無鉛汽油每公升34.7元、超級柴油每公升29.7元。
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