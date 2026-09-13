跨領域志工團「啟動論壇」 20日由邱羅火、謝松蒼及洪振群開講

由集結科技人的跨領域志工團「啟動論壇」，將在9月20日下午，邀集富鑫創業投資集團董事長邱羅火、台大醫學院前副院長謝松蒼特聘教授，及新加坡myCK百貨集團創辦人洪振群，做專題演講分享學習、創業及逆境重生的故事。

這場跨領域志工團「啟動論壇」，是由新竹市政府、新竹市政府勞工及青年處、台灣交通大學校友總會、竹科管理協會聯合主辦，9月20日下午在新竹市身心障礙者就業綜合大樓（龍山西路99號）的5樓職人廳舉行。論壇開幕並邀請貴賓包括：總統府資政張博雅；新竹高中校友會會長、應用材料集團副總裁暨台灣應材總裁余定陸；陽明交通大學副校長陳永富。

啟動論壇將由富鑫創業投資集團董事長邱羅火，以「從貧苦童年，到新竹中學、交通大學、麻省理工學院，到奉獻社會的生涯分享」；台大醫學院前副院長謝松蒼特聘教授主講「失智症的曙光：從腦庫研究到前瞻防治」；新加坡 myCK百貨集團創辦人洪振群談「企業家的逆境重生與點亮慈善實踐」。

竹科管理協會秘書長的李道霖表示，跨領域志工團目前已招募逾200名成員，主要來自「社會情緒學習賦能課程」的學員。包括：工研院、台積電、聯電、世界先進、旺宏、旺宏等竹科代表性企業的從業人員及各界夥伴。

報名連結https://forms.gle/BwBNCBmXXQKdqeaE6 ，亦可由Google AI 搜尋「跨領域志工團」、新竹市政府勞工及青年處 官方FB、交通大學校友會 官方FB等蒐尋。