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政府推人口對策新戰略 卓榮泰籲國營事業辦集團婚禮

中央社／ 台北13日電

行政院長卓榮泰今天出席中華電信員眷集團婚禮時表示，政府推動人口對策新戰略，從安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場及居住減壓等5大面向支持家庭；他也期盼各家國營事業響應舉辦集團婚禮，參加人數越多，企業提供的福利也應隨之增加。

中華電信今天在圓山大飯店舉行「中華電信115年員眷集團婚禮」，共有72對新人參加，由卓榮泰擔任證婚人，以及中華電信董事長簡志誠等人出席。

卓榮泰致詞表示，這是政府今年5月宣布「台灣人口對策新戰略」後，他第一次有機會參與並為集團婚禮證婚。他指出，政府提出的人口對策新戰略，包括安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場及居住減壓等5大面向。

政府規劃自明年起全面推動0至18歲成長津貼，每人每月新台幣5000元，雙胞胎可領取雙份，希望減輕家庭養育子女的負擔。

卓榮泰表示，政府也將擴大托育量能，鼓勵政府機關、國營事業及企業設置職場托育設施；他以中華電信為例，目前在六都設置18班職場互助教保中心，收托2歲至6歲員工子女、孫子女，讓員工可以就近托育、安心工作。

在教育及居住方面，他說，政府將持續提供教育補助及學生宿舍補貼，並透過婚育居住支持及租稅優惠，減輕育兒家庭負擔。

談到友善職場，卓榮泰表示，政府規劃將婚假由8天延長至14天、產假由8週延長至12週。

卓榮泰指出，中華電信此次有72對新人參加集團婚禮，已有其他國營事業響應，台電也將舉辦集團婚禮。他希望各家國營事業都能舉辦大型集團婚禮。他也說，將要求國發會把相關工作列入績效指標。

中華電信董事長簡志誠表示，明年員工陪產與陪產檢假將從原先的10天提高至14天，希望能讓員工有多點時間陪伴另一半產檢及生產。另外，中華電信已連續5年加薪，明年也將持續提出加薪方案，目前正依經營績效研擬，希望加薪幅度不低於政府規劃的公務人員加薪方案。

卓榮泰 人口 中華電信

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