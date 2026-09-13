台灣蝴蝶蘭、火鶴花綻放南半球！已有三批切花成功出口「這一國」

台灣花卉外銷連傳捷報！我國蝴蝶蘭與火鶴花切花自今年5月取得紐西蘭准入資格後，迅速在8月下旬就展開了首批輸出，憑藉優良品質與嚴格落實檢疫要求，已接連三批全數順利通關進入紐西蘭市場，與文心蘭切花同樣穩定輸銷，為台灣優質花卉拓展南半球版圖寫下亮眼里程碑。

為拓展花卉外銷新契機，我國自2022年起著手準備蝴蝶蘭及火鶴花切花之有害生物管理與風險評估等科學資料，向紐方提出申請。歷經近4年密集的檢疫諮商、多次技術資料往返與嚴謹審查，克服重重挑戰，台紐雙方終於在今年5月正式簽署「台灣產新鮮植物產品輸紐西蘭出口計畫」，促成蝴蝶蘭及火鶴花切花取得准入；首批切花接連順利通關，更是產官學研公私協力落實系統性管理措施的具體成果。

防檢署指出，目前文心蘭切花、山蘇、電信蘭切葉及新增之蝴蝶蘭、火鶴花切花均已獲准輸紐，為協助更多花農及業者掌握外銷商機與檢疫規範，台灣花卉輸出業同業公會與農業部花卉創新園區研究發展中心訂於9月14日（星期一）上午10時，在該中心（台南市後壁區）舉辦「台灣產新鮮植物產品輸紐西蘭新增切花切葉品項說明會」，現場將詳細解析登錄流程、管理作業細節與輸出檢疫要點，誠摯邀請花卉產銷班、花農及外銷業者踴躍出席，共同開拓紐西蘭外銷新版圖。