快訊

伊朗網美被控「侮辱最高領袖」遭判死刑！IG最後貼文曝光

宜蘭機車未減速追撞停等紅燈貨車、車體撞爛解體 夫妻1死1傷

50歲實現財務自由卻只退休半年 不是錢花光了而是一責任逼他重返職場

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣蝴蝶蘭、火鶴花綻放南半球！已有三批切花成功出口「這一國」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

台灣花卉外銷連傳捷報！我國蝴蝶蘭火鶴花切花自今年5月取得紐西蘭准入資格後，迅速在8月下旬就展開了首批輸出，憑藉優良品質與嚴格落實檢疫要求，已接連三批全數順利通關進入紐西蘭市場，與文心蘭切花同樣穩定輸銷，為台灣優質花卉拓展南半球版圖寫下亮眼里程碑。

為拓展花卉外銷新契機，我國自2022年起著手準備蝴蝶蘭及火鶴花切花之有害生物管理與風險評估等科學資料，向紐方提出申請。歷經近4年密集的檢疫諮商、多次技術資料往返與嚴謹審查，克服重重挑戰，台紐雙方終於在今年5月正式簽署「台灣產新鮮植物產品輸紐西蘭出口計畫」，促成蝴蝶蘭及火鶴花切花取得准入；首批切花接連順利通關，更是產官學研公私協力落實系統性管理措施的具體成果。

防檢署指出，目前文心蘭切花、山蘇、電信蘭切葉及新增之蝴蝶蘭、火鶴花切花均已獲准輸紐，為協助更多花農及業者掌握外銷商機與檢疫規範，台灣花卉輸出業同業公會與農業部花卉創新園區研究發展中心訂於9月14日（星期一）上午10時，在該中心（台南市後壁區）舉辦「台灣產新鮮植物產品輸紐西蘭新增切花切葉品項說明會」，現場將詳細解析登錄流程、管理作業細節與輸出檢疫要點，誠摯邀請花卉產銷班、花農及外銷業者踴躍出席，共同開拓紐西蘭外銷新版圖。

火鶴花 蝴蝶蘭 紐西蘭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI 算力爆發！資料中心用電規模激增 東元、大同搶攻電網基建

全盛時期全球 6 成雨傘都是 MIT！40 多年前彰化「雨傘王國」如何撐起一個時代

文化部長首訪英 李遠借鏡倫敦巴比肯藝術中心：讓台灣都市林有故事

歐洲人口老化AI成解方 捷克可成為台醫療企業測試基地

相關新聞

從蛋殼噴碼照見食安溯源 雞蛋洗選率4成漸進提升

每個洗選蛋殼上的13個編碼，攜帶著飼養生產訊息，去年彰化發生雞蛋殺蟲劑超標，就是從洗選蛋噴碼找到禍首畜牧場

會議室簾幕後有13萬母雞 「綠璽牧場」揭動福蛋生產秘辛

純白色建築搭配大片清水模外牆，若不是入口低調掛著「綠璽牧場」招牌，很少人會發現，這裡是一座飼養超過13萬隻蛋雞，結合蛋雞...

告別洗一顆賠一顆 解密全台最大蛋雞牧場現代化長征路

當一批雞蛋離開牧場，進入洗選流程，命運將不再相同。雞蛋沿著輸送帶前進，依序經過清洗、消毒、紫外線殺菌與強風吹乾，工作人員...

逐顆噴印上路 一顆0.5元成本藏台灣全面洗選魔鬼細節

早上7點，廚房裡的水開始沸騰，一顆雞蛋從冰箱取出放入鍋中，幾分鐘後，熱騰騰的水煮蛋和牛奶一起端上餐桌

2026中小企永續翻轉競爭力／吉品養生 實踐與環境共好

台北市杭州南路靜巷內，佇立著一幢日式房舍，庭院內幾株老樹高聳挺立。這裡原本是日據時期台灣總督府殖產局員工宿舍、台灣大學教職員宿舍，近年經專業團隊翻修，成為古色古香的私人招待所，取名「無二會所」，它也對外開放，讓民眾有機會感受百年老屋的風華魅力。

塑橡膠工業展9月15日登場 聚焦三大核心議題

由外貿協會與台灣機械公會共同主辦的「2026台北國際塑橡膠工業展（TaipeiPLAS）」，將於15至19日在台北南港展覽館1館登場。共計有超過350家國內外參展廠商、使用超過1,360攤位，規模盛大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。