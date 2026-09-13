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三洋實業子公司上鋌營造攜泛亞工程、奪179億國道7號標案

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

上市營造大廠三洋實業（1472）旗下子公司上鋌營造攜手泛亞工程建設股份有限公司，採聯合承攬方式取得交通部高速公路局國道7號高雄路段新建工程第C705S標（小港路段）工程，總金額約179億元，預計2031年9月完工。

隨著大型公共工程持續挹注，三洋實業接單再添新案，亦為未來營運成長增添動能。

國道7號高雄路段新建工程為高雄都會區重要交通建設，主要目的在建構完整高速公路路網，提供高雄聯外及都會區東側地區更快速便捷的交通服務，並透過完善路網，分流既有國道1號交通負荷，提升整體道路運輸效率。

三洋實業總經理徐正哲表示，上鋌營造具備專業施工團隊、在地分包資源以及工程管理整合能力，並結合熟悉施工環境的在地經驗，有效提升大型工程的整體執行與履約能力。

徐正哲指出，本次攜手合作夥伴共同承攬179億元國道7號工程標案，除展現上鋌營造承接大型公共工程的能力，也進一步擴大集團在重大交通建設領域的布局。

隨著取得本案後，目前三洋實業集團在手未認列訂單金額約達350億元，未來將配合工程進度陸續開工及認列，除可為集團營運穩定挹注營收，也將有助於提升整體在手案量及未來營運能見度。

展望未來，三洋實業表示，將以工程專業、專案管理及資源整合能力為核心，積極拓展大型工程承攬機會，擴大工程業務規模，強化集團整體競爭力，為中長期營運成長奠定更穩健的基礎。

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