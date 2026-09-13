從蛋殼噴碼照見食安溯源 雞蛋洗選率4成漸進提升

每個洗選蛋殼上的13個編碼，攜帶著飼養生產訊息，去年彰化發生雞蛋殺蟲劑超標，就是從洗選蛋噴碼找到禍首畜牧場。

農業部和衛福部不論是從溯源管理還是食安衛生，都希望食品餐飲業者優先使用洗選蛋，但執行上有些挑戰。

依照農業部規範，洗選蛋殼噴印第1行是溯源編碼，前3碼是雞蛋來源的畜牧場代號，第4至6碼是洗選場代碼；第2行為包裝日期及生產方式，前6碼為包裝日期，第7碼為生產方式，以5個英文字母代表，O是有機、F是放牧、B是平飼、E是豐富化籠飼、C是一般籠飼。

洗選蛋的安全衛生應該要比非洗選蛋有保障；不過，去年11月，彰化縣文雅牧場有一批雞蛋，被衛生局查驗出殺蟲劑芬普尼超標。農業部後來證實，藉由洗選蛋的溯源編碼追蹤到部分問題蛋品流向，這是首例。

芬普尼可殺滅農作物害蟲、犬貓身上的扁虱、跳蚤和蜱蟲等，106年8月，歐盟發生雞蛋芬普尼超標，顯示芬普尼從環境中進入食物，農業委員會（農業部前身）立即檢測全國蛋雞場，違規率達3%。106年9月6日，公告禁止使用芬普尼水懸劑於經濟動物，並將芬普尼列為雞蛋及雞肉中藥物殘留監測的常規檢驗項目。

由於非洗選的散蛋沒有噴碼，進入傳統市場難以追蹤，農業部原本決定推動今年7月起雞蛋全面洗選；然而，規模較小的蛋雞場反映，無論購置洗選設備或運送到洗選場，成本都不划算。農業部因此循序漸進，先從強化溯源著手，而且要登錄溯源資訊。

農業部畜牧司副司長周志勳接受中央社記者訪問表示，台灣以往洗選蛋不普及，直到111年推動「洗選鮮蛋逐顆噴印政策」，確保每顆噴印洗選蛋都可溯源到生產端及飼養方式，洗選蛋消費才逐漸成長。當時公告規範洗選業者供應超商、超市、大賣場、量販店、校園食材、國軍副食或網購等7大通路的洗選蛋應具可追溯性。

今年6月30日，農業部公告修正「指定洗選鮮蛋為應登錄溯源資訊的農產品與其應登錄之項目及標示方式」，7月1日生效，新規定是由洗選業者供應的洗選蛋須逐顆噴印，可明確追溯來源，不再限7大通路。

今年7月起，洗選業者如未依規定詳實登錄溯源資訊，或未完成逐顆噴印標示，可依農產品生產及驗證管理法第31條規定，處新台幣6000元以上、3萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

農業部統計，111年至今，逐顆噴印已為洗選蛋打下穩固的溯源基礎，市場接受度提升，洗選業者從42家翻倍成長至102家，目前國產雞蛋洗選率約40%，持續上升，蛋雞產業結構與消費習慣持續朝向洗選化、標準化。

雞蛋從蛋雞飼養期間，容易遭到沙門氏桿菌污染，進而釀成食物中毒風險，今年4月清明連假，高雄市苓雅區潤餅攤爆發集體食物中毒，超過170人就醫，患者檢體驗出沙門氏菌陽性，疫調懷疑的問題食材包括蛋製品。

基於降低病原污染，衛生福利部食品藥物管理署食品組長許朝凱告訴中央社記者，宣導輔導餐飲食品業優先使用洗選蛋或殺菌液蛋，但並非強制業者都要用洗選蛋。

重點是畜牧場、洗選業者應遵守食品安全衛生管理法、食品良好衛生規範準則（GHP）、衛生標準。許朝凱指出，「人、機、料、法」都要符合規範，食藥署也訂定「洗選蛋工廠符合食品良好衛生規範準則之指引」。

在GHP通則性架構下，洗選蛋必須通過原料追溯、剔除不合格蛋、符合飲用水標準、妥善控制洗選水溫、充分風乾、照蛋檢查，以及包裝、標示及貯運管理等流程把關。凡是業者違反GHP準則，未在限期內改正，依食安法規定，罰鍰6萬元以上至2億元以下。

食藥署自民國113年起將洗選蛋工廠納入稽查，113年查核36家、114年31家，GHP及來源文件查核均符合規定；原料蛋抽驗113年36件，其中1件檢出動物用藥，後續農政單位依動物用藥管理法裁處3萬元，114年31件全數合格。115年度稽查及抽驗工作持續辦理。

目前雞蛋芬普尼殘留容許量為0.01ppm以下；依據「禽畜產品中殘留農藥檢驗方法－多重殘留分析方法」，是將去殼的蛋白與蛋黃混合均勻後進行分析，若芬普尼超標，罰鍰6萬元以上至2億元以下，違規產品沒入銷毀。