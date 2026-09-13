會議室簾幕後有13萬母雞 「綠璽牧場」揭動福蛋生產秘辛

純白色建築搭配大片清水模外牆，若不是入口低調掛著「綠璽牧場」招牌，很少人會發現，這裡是一座飼養超過13萬隻蛋雞，結合蛋雞飼養與洗選作業的牧場。這座位於嘉義縣新港的牧場，不僅是目前全台規模最大的平飼蛋雞養殖場，更是成為全台少數同時擁有CAS與非籠飼動物福利雙標章的業者。

會議室布幕後 藏著一座動物福利雞舍驚奇

走進公司會議室，訪談還沒開始多久，耳邊隱約傳來母雞叫聲，當下會以為雞舍就在附近，沒想到會議室投影布幕後竟「另有機關」，綠璽牧場總經理王怡玫笑著說：「你可以先看一下牠們現在的樣子，等一下我把布幕打開，牠們就飛走了。」

順著她手指的方向望去，投影布幕後方竟藏著一整面玻璃窗，一大片雞舍映入眼簾。雞舍裡，有的母雞在沙地裡拍動翅膀洗沙浴，有的站在棲架上休息，還有幾隻一路小跑步穿梭雞舍。

王怡玫關掉會議室燈光，拉開投影機布幕，靠近玻璃的母雞果然一哄而散，有的拍著翅膀跳下棲架，有的快步跑向雞舍另一頭；過了幾十秒，又一隻隻慢慢踱步回來，好奇地望著玻璃另一側的訪客。

「很多人都想看看動物福利的雞到底長什麼樣子，」王怡玫說，但外人直接進入雞舍，不僅會增加疾病傳播風險，也會對母雞群造成壓力，所以牧場特別在會議室與雞舍之間設計大片玻璃窗，讓訪客不用踏進雞舍，也能觀察母雞最自然的生活樣貌。

綠璽牧場飼養約13.5萬隻蛋雞，王怡玫表示，綠璽同時擁有CAS標章與動物福利標章，而CAS認證不只要求農場符合規範，洗選場也必須通過嚴格審查，能同時擁有兩個標章相當不容易。牧場目前主要供應量販萬家福（原名家樂福）、超市樂家康，也販售至好市多、聖德科斯、統一超商及美廉社等通路。

一顆剛生的雞蛋 顛覆「越新鮮越好剝」迷思

看完母雞的生活環境，王怡玫沒有急著介紹洗選設備，而是先拿起桌上一顆剛煮好的雞蛋說：「這是剛剛我們家的母雞生的蛋。」

她一邊示範剝蛋，一邊分享一個常被誤解的觀念，「很多人以為越新鮮的蛋，蛋殼才比較好剝，」她說，「其實越新鮮的蛋，反而越不好剝，蛋白吃起來也會呈現像豆腐的綿密口感，蛋黃則吃得到濃郁的蛋香。」綠璽牧場甚至曾因此接到消費者客訴，以為蛋殼難剝代表品質不好。

雞蛋有了「身分證」 逐顆噴印背後的人力挑戰

談到雞蛋品質，隨著政府推行洗選蛋、逐顆噴印制度陸續上路，不少消費者開始習慣從蛋殼上的代碼辨識產地、包裝日期與飼養方式，也越來越重視雞蛋是否經過洗選。

「這件事（逐顆噴印）對消費者是100%好。」王怡玫說，雞蛋有了「身分證」，消費者可以從蛋殼上的代碼知道雞蛋來自哪座牧場、採取哪一種飼養方式，也方便食品安全事件發生時追溯來源，避免產地混充等情形。

然而，對牧場而言，逐顆噴印新制提升追溯效率的同時，也讓雞蛋的批次管理變得更加複雜。

王怡玫說，全面逐顆噴印後，每一顆蛋都必須對應包裝日期、規格及出貨流向。以綠璽牧場流程設計來說，母雞當天生產的蛋，會自動輸送到洗選室洗選包裝，每天產出的雞蛋大小、數量都不同，加上同一箱不能混用不同噴印日期的雞蛋；只要客戶臨時更改訂單，產線與庫存的批次就得重新安排。

這也讓牧場的品管與現場人員笑稱「數學真的要很好，」王怡玫打趣地說，因農場每天都可能產出不同規格的雞蛋，每一顆蛋都必須對應不同客戶與包裝日期。若多出幾顆無法併入同一批次的「零頭蛋」，只能另外分流，甚至降價出售，因此全面逐顆噴印後，人力、管理及耗損成本都明顯增加。

即使如此，她仍認為新制立意良善，制度雖然增加牧場管理、人力及成本負擔，但只要能讓雞蛋來源更透明、食品安全事件發生時更快追溯，她認為政策值得支持。

沙浴、棲架到通風 雞舍設計如何會影響雞蛋品質

不過王怡玫認為，洗選並非所有雞蛋唯一的答案。部分動物福利牧場因有規模和空間限制，若要投資高成本的洗選設備和冷藏設備，可能會有不小的壓力，但若雞蛋能經妥善擦拭、保存，且銷售通路願意接受，也可採取未經洗選的販售模式。

她以英國為例指出，當地超市販售的部分平飼、放牧雞蛋並未經洗選，而是保留蛋殼天然保護膜，反映不同國家對雞蛋管理制度有不同思維。

然而，綠璽因主要供應量販、超市及超商等大型通路，多數通路皆有洗選規範，因此雞蛋仍須全面進入洗選流程。

針對洗選與源頭管理的關係，王怡玫強調：「如果母雞健康、飼料管理、雞舍環境沒有做好，再完善的洗選流程，也無法補救前端生產的問題。」她認為，一顆雞蛋真正的品質，關鍵仍在於母雞是否健康，以及飼養環境與管理方式是否到位。

她說，牧場因學習國外動物福利飼養經驗，2010年起便全面改採平飼系統，包括種雞場在內，全面取消籠飼，更依照蛋雞自然習性設計環境，而非等到雞蛋送進洗選場後才開始把關。因此綠璽牧場設計了一排排棲架、產蛋巢箱，以及大片的沙池遊戲區，讓母雞可玩耍奔跑、振翅低飛。

許多人認為動物福利只是讓雞過得舒服，但她說，這些設計其實都與雞蛋品質息息相關。母雞白天會在沙地裡翻滾、整理羽毛，藉此清除身體上的寄生蟲；晚上則必須回到棲架睡覺，「雞不是天生就會睡棲架，從小就要訓練。」

她說，育成雞舍即以同樣系統設計，放置棲架和活動地面區；讓雞群從小建立使用棲架的習慣。中雞進入綠璽牧場後，前幾天的晚上，飼養人員都要一隻隻將母雞抱到棲架上，讓雞群認識新環境，約一週後，雞群便會跟著同伴養成習慣，到棲架上睡覺。

她解釋，如果母雞習慣睡在地面，隔天就容易直接在地上產蛋，不僅增加髒蛋比例，也提高雞蛋受污染的風險；所以看似只是動物福利設施的棲架與巢箱，其實是降低地面蛋、提升蛋品品質的重要環節。

除了棲架與沙浴，雞舍另一項關鍵則是通風。王怡玫表示，體內外寄生蟲、沙門氏菌、病媒等問題，往往與雞舍環境控制息息相關，因此牧場採用水簾與變頻風扇，經由AI智能電腦自動控制溫度及濕度，維持雞舍地面區乾燥，降低寄生蟲滋生風險，也可減少疾病在雞群間傳播。「如果沒有做好環境控制，動物福利也很難做好。」

王怡玫表示，平飼系統需要投入更大的土地、更複雜的設備及管理，建置成本約為一般蛋雞場的3至4倍，但她認為，拉長時間來看，健康雞隻帶來較高且穩定的產蛋率，以及降低疾病風險、污染與環境負擔，才是真正的價值。

「從源頭做起，品質才會對，」王怡玫說，無論是生物安全、環境控制或雞蛋品質，最後都還是要回到順應母雞天性的飼養方式與管理。

採訪結束前，再次望向玻璃窗另一側，原本因布幕拉開而四散的母雞，又慢慢聚回窗前，好奇望著會議室裡的人群。眼前這群會洗沙浴、會站棲架、會好奇張望的母雞，也讓王怡玫強調「從源頭做起、品質才會對」的理念，有了最具體的答案。