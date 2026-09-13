逐顆噴印上路 一顆0.5元成本藏台灣全面洗選魔鬼細節

早上7點，廚房裡的水開始沸騰，一顆雞蛋從冰箱取出放入鍋中，幾分鐘後，熱騰騰的水煮蛋和牛奶一起端上餐桌。

許多家庭的一天，可說都是從「一顆蛋」開始。只是你可能不清楚，每天吃的這顆蛋從產地到餐桌，背後其實有一道道關乎你我身體健康的食品安全流程。

今年7月1日起，台灣洗選蛋制度將往前跨出一步，農業部推動洗選蛋逐顆噴印已逾4年，先前只針對特定通路，現在農業部擴大規定洗選業者生產洗選過的雞蛋，都應逐顆噴印並登錄溯源資訊，消費者可透過蛋殼上編碼查詢生產牧場、洗選業者等資訊，違者最高罰新台幣3萬元。

降低食安風險 逐顆噴印建立追溯制度

這幾年陸續發生蛋品食安事件，例如2023年發生在台灣的越南麵包食物中毒案，後來經衛生局稽查發現，因蛋殼附有沙門氏菌，製作蛋黃醬前未落實雞蛋清潔，導致蛋黃醬被污染，消費者食用後出現身體寒顫、發燒、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀。今年高雄潤餅中毒案雖仍待調查釐清，但也再次引發各界討論蛋品安全，更讓洗選蛋議題再受重視。

有關坊間對散裝蛋的疑慮，長期參與並負責大成集團在台灣蛋品市場的轉型，大成長城子公司中一食品副總經理石進冬認為，散裝蛋並非不能吃，而是它的食品安全風險相對較高；因散蛋缺乏完整追溯與管理流程，在環境衛生監控上，較難達到洗選蛋的嚴格標準。

石進冬點出產業端在食安控管的嚴格要求，而在政策推動的宏觀角度上，產業公協會則有進一步的觀察。

「（新制）正是為未來全面洗選鋪路，」台灣精緻洗選蛋品協會秘書長林信鴻對農業部的洗選蛋制度下了這樣的註解，因為這項制度最大的意義，不只是增加一串編碼，而是加強擴大使用洗選蛋的場所，要求洗選業者生產洗選過的雞蛋，都應逐顆噴印並登錄溯源資訊。

林信鴻表示，新制雖未強制下游的餐飲業全面改用洗選蛋，而是要求上游的洗選蛋業者，都須逐顆噴印並建立溯源資訊，這讓消費者可更容易追查雞蛋來源，更能逐步建立餐飲、早餐店及烘焙業使用洗選蛋的市場機制，可視為朝全面洗選邁進的開端。

消費者不在乎是否洗選 婆媽愛上傳統市場買散蛋

追究全面洗選推動速度不如預期，業者認為，最大的挑戰來自消費者觀念。

石進冬表示，即使具高知識背景的消費者也未必了解洗選蛋制度，因為很多民眾平時都習慣到傳統市場購買雞蛋，對蛋品是否洗選並不特別在意。「我相信台灣不少消費者，尤其是一般家庭主婦，會覺得『我一直都是吃這種蛋，也沒什麼問題』。」

他表示，有些消費者認為洗選蛋價格較高，但實際上，以目前產業成本估算，洗選蛋每顆增加的成本約新台幣0.5元至1元，並沒有外界想像中高，真正增加成本的多半是原本使用散蛋、轉用洗選蛋的業者。

他說，因多數民眾不在乎蛋品有沒有經過洗選，只要便宜就好，因此如何提升消費者對食品安全的認知，是推動全面洗選重要課題之一。

一名不願具名的蛋品業者說，「我自己進入這個產業之後，都會跟家裡長輩說，不要去傳統市場買蛋。甚至有一次，我看到一位蛋農的太太竟然還去市場買散蛋，我都嚇了一跳。很多醫師也會認為，市場賣的蛋最新鮮，因為大家都以為是當天送來、當天販售。」

事實並非如此，業者透露，傳統市場賣的散裝蛋僅有外箱黏貼的雞蛋溯源標籤記載牧場名稱、保鮮日期等資訊；但風險在於這些蛋沒有逐顆噴印，民眾無從得知手上拿到的蛋是不是多天前沒有賣完，又被混在新鮮蛋內繼續販售。

蛋品業者直言，「而且傳統市場的販售環境通常不理想，濕度高、溫度也高，夏天更明顯，所以在傳統市場購買雞蛋，相對於大型通路，食品安全風險還是比較高。」但因菜市場的散蛋價格較便宜，對婆婆媽媽來說還是有吸引力。

相較之下，洗選蛋逐顆噴印後，一旦發生食品安全事件，就可依據牧場、洗選廠、生產日期等溯源資訊追溯產品流向，快速回收問題產品，避免擴大影響範圍。

建一間廠要花3億 洗選比率僅4成

除了消費者觀念，國內洗選產能集中在具一定規模的中大型業者，也是全面洗選推動速度較預期緩慢的原因之一。

台灣精緻洗選蛋品協會理事長、茂生農經董事長吳清德分析，台灣原先規劃於2020年推動蛋品全面洗選，但多方考量暫緩施行，目前洗選比例約4成多。他認為，若依照政府目前推動方向持續進行，未來2至3年有機會將洗選蛋比例提高至約6成5至7成。

他說，「台灣終究會走向全面洗選，就像肉品多年前施行全面電宰一樣，只是改革需要時間。」

不過，他認為，全面洗選推動速度不如預期，究其原因，包括消費者觀念的改變、養雞業者的飼養環境，以及目前國內洗選與冷鏈倉儲、配送設備的建置，均需投入大量資本，也使全面洗選推動速度較預期緩慢。

根據財團法人中央畜產會2025年第3季畜禽統計調查，國內蛋雞飼養戶為2226戶、蛋雞總隻數約4668萬隻，平均每場飼養規模約2萬972隻。相較之下，台灣精緻洗選蛋品協會統計，全台目前投入蛋品洗選的業者約113家，涵蓋大型蛋品公司、蛋雞場及中盤商等，洗選蛋產能仍集中在具一定規模的業者。

吳清德指出，洗選蛋並非只是添購一台洗選機，一座大型洗選場除了土地、洗選設備外，還需配置冷藏庫、冷鏈配送車輛及相關設備，整體投資金額至少新台幣2億至3億元，因此不是所有蛋農都有能力投入。

逐顆噴印 讓消費者看得懂來源

很多民眾看到蛋殼上的編碼，卻不知道代表什麼，甚至有人只看得懂生產日期。

茂生農經旗下經營洗選蛋的茂生食品副總經理吳尚穎表示，只要是洗選蛋，就必須依照規定以食品級墨水逐顆噴印2行資訊。第1行為溯源編碼，可辨識牧場及洗選廠；第2行則標示包裝日期與飼養方式，其中O代表有機、F代表放牧、B代表平飼、E代表豐富化籠飼、C代表一般籠飼。

他表示，過去不少人誤以為用水或酒精擦拭雞蛋就是洗選蛋，但其實洗選蛋在食品良好衛生規範準則（GHP）中有完整定義，包含清洗、風乾、選別、包裝、標示等流程。此次農業部同步釐清洗選蛋定義，再搭配逐顆噴印制度；因此未來民眾只要看到蛋殼有噴印，就能確認是符合規範的洗選蛋。

吳清德說，目前國內已有洗選蛋品報價及配銷機制，洗選業者無法任意調漲，也不會因為增加洗選工序，造成價格大幅波動；市售的高價洗選蛋品大部分為具備機能性營養成份，或取得認證的產品，洗選業者只有推出不同行銷方式才能有價格話語權。

業者認為，本次洗選蛋溯源新制已透過洗選廠建立起蛋品追溯制度，雖未代表全面洗選已經完成，但也為台灣未來擴大全面洗選跨出重要一步。