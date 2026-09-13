2026中小企永續翻轉競爭力／吉品養生 實踐與環境共好

台北市杭州南路靜巷內，佇立著一幢日式房舍，庭院內幾株老樹高聳挺立。這裡原本是日據時期台灣總督府殖產局員工宿舍、台灣大學教職員宿舍，近年經專業團隊翻修，成為古色古香的私人招待所，取名「無二會所」，它也對外開放，讓民眾有機會感受百年老屋的風華魅力。

吉品養生創辦人兼董事長白佩玉認為，老房子也是有生命的，她開始經營「無二會所」後，一直思考會所應該打造成什麼樣子？「台北不缺咖啡店，不缺餐廳，缺的是一個平台，我希望在這裡發生的某一件事，足以讓人充滿回憶。」

「無二會所」採預約制，辦過文藝展覽、演講、茶會、新品發表會等，還有人在這裡求婚。「這個房子很老了，如果太熱鬧，會覺得太吵，應該要保持安靜，但又要永續經營，還好吉品養生有『無二』系列產品可以支持。」

注重食材 把顧客當家人

白佩玉2004年創業，登記吉品公司是在2006年；2016年，她更從鴻海董事長郭台銘手中接手永齡農場。

吉品養生從養殖無毒蝦開始，白佩玉注重孩子的健康，希望給孩子吃的是無毒的蝦子，「我是個平凡的媽媽、太太，能用對的食物為家人健康把關，是最大的滿足。」其次是她看到當時環境和食安的問題，「養蝦很難，因為蝦對環境的敏感度很高。」白佩玉開創吉品養生無毒蝦，以守護家人的心情，守護顧客的健康。

她的努力，獲得許多老客人支持。在某次聚會，白佩玉特別問郭董為什麼放心讓她經營永齡農場？郭董表示，他聽到很多人都吃了吉品養生的產品，表示吉品的產品值得信賴。白佩玉很感謝郭董的信賴，而在跟郭董接觸的過程中，也學習到一位大企業家的理念格局。

白佩玉一直希望擁有一座農場，實踐自己對農業與永續的想法；而當有了永齡農場後，白佩玉更希望打造一個與農場理念相互呼應的餐廳會所，讓在地食材及公司的產品能真正走上餐桌。此時，嘉新企業團董事長張剛綸的邀請，提供了將構想付諸實踐的契機。白佩玉親自規劃、打造「無二會所」，透過料理與空間，傳遞對真食物、健康飲食與永續發展的理念。

「我剛創業時，沒有技術，沒有專業，沒有資源，所學與事業完全無關，還好我會做夢，又有運氣，能走到今天。」早在養殖無毒蝦時，白佩玉就給自己八個字：「自然、養生、多樣、環保」，在勾勒出這個藍圖後，還要去填空，「要怎麼做到自然？養生的定義又是什麼？這是我十幾二十年前就在思考的，所以ESG還沒普遍之前，我已有這樣的概念。」

低碳經濟 推全循環利用

回首這許多年來，白佩玉從照顧自己孩子與消費者的健康，到守護大地環境，一直朝著與ESG精神一致的方向努力。在環境永續（E）的部分，她介紹，吉品養生供應的無毒蝦，從蝦子、蝦仁、蝦乾、蝦米到蝦粉，全部循環利用完，都變成產品。

有機蔬菜也一樣，菜摘下來後，提供給消費者，少數蟲洞多的蔬菜，利用茶改場的技術，去掉草青味，磨粉後變成青汁，既解決了規格外的存貨問題，又提供美味營養兼顧的產品，這是白佩玉的思路，「從種籽到舌尖，到消費者生活相關的，這就是我每天在思考和努力的事。」

企業成長之後，白佩玉承擔了更多的社會責任（S）。早在跟郭董合作的時候，永齡農場就全力協助小林村災民重拾經濟支柱。修復「無二會所」，可提供民眾一個懷舊溫馨的人文空間。另外，去年12月6日，坪林遊客中心轉型變身為「緩緩坪林」永續低碳旅遊館，也由吉品養生得標營運，經營的項目不跟在地商家競爭，而是希望遊客放慢腳步，沉浸在山城節奏，聞茶、品茶、感受坪林的土地味道。

「我們目前在做的，不只是產品或場域，而是從農場到餐桌，逐步建立一套可被實踐的生活與供應鏈系統；而無二會所在其中，是一個讓這套系統被體驗、被感受的生活場域。」白佩玉說。

推動這些理念，不可避免會涉及公司內部治理（G）的領域。白佩玉要凝聚同仁向心力，也要培養員工落實ESG的共識，只要員工願意，她都很樂於投資，包括辦共識營，連續幾年做教育訓練，實地參訪。「我永遠都是跑最快的那位，在前面帶頭衝，這種老闆不討喜。為什麼要跑在前面？因為我擔憂很多事，會希望有些事能提早布局。」

行銷企劃部專案經理王雅珊感受很深，「老闆就是個拚命三郎，永遠走在我們前面帶頭衝。但整體看來，方向都是對的。」

總結經驗，白佩玉想對同業說，不要等待完美時機，先上路再說，「ESG就是企業生存的門票，供應鏈中的綠色含量高一點，競爭力就強一點，對於年輕人來講，他也更願意留在這樣的公司，有助公司的永續發展。」