台康竹北新廠9月16日啟用 新增約1,500公升產能

台康生技（6589）竹北微生物新廠將16日啟用，最大的任務是提升以微生物表達蛋白質（microbial expression）製程的生產能力，新廠將新增約1,500公升產能，未來將有助於爭取大型CDMO專案，進一步提升台康在全球生物製造市場的競爭力。

台康生技董事長劉理成日前說明，目前全球對微生物表達蛋白質的生產需求持續增加，但整體產能仍然不足，隨著台康生技新廠啟用後，將有助台康承接更多CDMO專案。

相較於台康生技原汐止微生物廠約150公升的發酵產能，竹北微生物新廠全面建置完成後，總產能將一舉擴增九倍，成為亞洲最具規模的微生物專業大廠之一。竹北微生物廠在2026年投入營運後，可支援從試量產（Pilot Scale）至後期臨床試驗及商業化生產之製程放大需求。