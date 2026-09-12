台灣再次站上世界舞台！剛接任世界不動產聯合會(FIABCI)世界會長的龍寶建設董事長張麗莉，循往例在家鄉舉行「FIABCI International Trade Mission」論壇，而為配合此次論壇，「城市新未來(THE NEW URBAN FUTURE)」特展12日起，在逢甲大學共善樓登場。

台中市政府副市長黃國榮、逢甲大學董事長高承恕、副校長黎淑婷，與建築、建設、室內設計等公會理事長皆出席開幕典禮，盛況空前，堪稱建築人的大聚會。

黃國榮表示，目前台中捷運路網、軌道建設與重大交通建設持續推進，未來仍具有高度發展潛力。他強調，城市建設的目的不能只停留在硬體成長，而應真正轉化為市民生活品質的提升，期待未來政府與產業持續攜手，讓台中成為更適合居住、移動、工作與生活的城市。

「FIABCI International Trade Mission」論壇匯聚政府、學界、建築界、不動產產業與國際專業人士，共同展現台中在宜居建築、社會住宅、都市更新、公共空間與綠色基盤等面向的成果。

張麗莉回顧，2013前爭取在台中舉辦國際活動時，即獲世界各地友人的高度肯定，讓她更加確信台中具有走上國際舞台的實力。從正名活動到參選世界會長，她說，不只是為了職位，更重要的是透過一次次交流，建立國際友誼，讓更多人認識台灣。

身為該會創立以來的首位華人女性世界會長，張麗莉在「城市新未來」特展中，除以FIABCI的年度主題「Beyond Technology, Toward Humanity(超越科技，走向人本)」為展覽核心，也從「Living with Nature」與「Living Together」兩大方向，重新思考科技、建築、自然與人的關係，在經濟快速發展中，仍能保留自然、文化與人的溫度，讓人生活得更健康、更幸福，也更永續。

逢甲大學共善樓由國際建築大師隈研吾設計，高承恕表示，學校不需要地標，只要能讓學生好好學習的建築與環境即可，因此這棟建築看來明亮、陽光充足，充滿學習動力。

該展也集結台中公共建設、社會住宅、民間建築的重要成果，例如：太平區育賢段二期社會住宅榮獲2026 FIABCI全球卓越建設獎「全球金獎」，綠空鐵道軸線計畫與「雋業U雋」則榮獲「全球銀獎」。

建築師戴育澤作品多為豪宅，他不斷苦思如何以設計手法，突破每坪9.7萬元成本的限制，獲獎後，他將此視為參與改變城市景觀的難得機會，也相當引以為傲。

建築師黃郁文則表示，針對嚴重的都市熱島效應，提出解方的是米蘭「垂直森林」，也成為「高雄厝」取法的對象。

而黃郁文推動「台中厝」歷經三任市長，終於在盧秀燕任內拍板，他樂見其成，並期待建築能在景觀、植樹設計上有更多新意，讓台中被世界看見的不只是得獎作品，更是一座城市長期累積而成的公共性。

從小就在中區長大的建築師姜樂靜，分享自己看著舊市區經歷沉寂，如今逐步復甦，更能體會建築對城市長期發展的重要性。

姜樂靜指出，好的空間應該考慮孩子、家庭、高齡者與不同生活型態的需求，她也期待自己未來年紀漸長，依然可以在城市裡保持自主、交流與生活尊嚴。

獲獎無數的建築師劉偉彥也表達了對此次盛會的期待。

此次特展由台中市政府、逢甲大學、台中市建築文化教育基金會，以及中華民國不動產協進會暨世界不動產聯合會台灣分會共同主辦，並由逢甲大學建築專業學院策展。

台中市政府都市發展局長李正偉、台中市建築開發公會理事長謝麟兒、大台中不動產開發公會理事長蕭成忠、台中市建築經營協會理事長紀樹能、中華民國室內設計裝修公會全國聯合會理事長劉易鑫等人都參與開幕典禮，希望透過今年盛會，讓世界看見台中，也讓世界看見台灣。

剛接任世界不動產聯合會(FIABCI)世界會長的張麗莉，讓台灣再次站上世界舞台。記者宋健生／攝影

FIABCI國際建築盛事登場，「城市新未來」特展讓世界看見台中宜居實力。記者宋健生／攝影

「城市新未來」特展在逢甲大學登場，產官學攜手讓世界看見台中宜居與建築實力。記者宋健生／攝影