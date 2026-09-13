塑橡膠工業展9月15日登場 聚焦三大核心議題

由外貿協會與台灣機械公會共同主辦的「2026台北國際塑橡膠工業展（TaipeiPLAS）」，將於15至19日在台北南港展覽館1館登場。共計有超過350家國內外參展廠商、使用超過1,360攤位，規模盛大。

本屆展覽以「Form to Future塑造未來」為主軸，聚焦「智慧製造、創新材料與永續循環」三大核心議題，完整呈現塑橡膠產業在製程升級與應用拓展的最新發展。

參展廠商包括富強鑫（6603）、台中精機、上銀（2049）、漢翔（2634）、銓寶、百塑、鳳記、一億、震雄、百智、琮偉、壯鋼、久鼎、鼎坤、峰明、富偉、西門子等。

今年的亮點，包括首度設置「Care About Tomorrow塑‧未來」特色展區，從居家生活、日常穿搭、智識教育、行動交通及安全醫療等五大貼近日常的塑橡膠終端產品出發，串聯循環材料、永續設計及製程，展現材料從生產、使用到回收再生的資源循環價值。

「TaipeiPLAS趨勢論壇」於16日至17日舉行，將深入探討創新材料、航太及無人機、AI智慧製造及產業新世代人才發展等重要議題。

首日從材料創新與高值應用出發，延伸至航太、無人機及機器人等新興領域，分享高性能塑膠、熱塑碳纖複材與航太材料的技術發展及市場需求。

論壇邀請BASF、ARBURG、Nittobo、Milliken、漢翔、雷虎科技、宇隆科技、長興材料、ZwickRoell等國內外企業代表分享前瞻技術與產業實務。

第二天則聚焦AI智慧製造與新世代人才，邀請到ENGEL、台中精機、富強鑫、台塑等企業，從AI、數據分析及自動化切入，分享AI智慧大腦、智慧射出成型、生產管理、數據聯網及供應鏈管理等實務應用。