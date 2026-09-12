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Gogoro：財務目標有機會超前 第4季按計畫越南推新車

中央社／ 桃園12日電
Gogoro董事尹崇堯今天表示，今年對Gogoro來說是特別的一年，團隊士氣旺，Gogoro越做越好，邁進既定財務目標，有信心可以超前。 路透社
Gogoro董事尹崇堯今天表示，今年對Gogoro來說是特別的一年，團隊士氣旺，Gogoro越做越好，邁進既定財務目標，有信心可以超前。 路透社

Gogoro董事尹崇堯今天表示，今年對Gogoro來說是特別的一年，團隊士氣旺，Gogoro越做越好，邁進既定財務目標，有信心可以超前。Gogoro執行長姜家煒指出，2027年產生自由現金流的財務規劃，有機會提前在今年達成。

展望越南市場布局，姜家煒表示，目前持續在胡志明市試點營運，第4季按照計畫推出專為越南市場打造的車款。

Gogoro今天傍晚在桃園舉行「快閃太空城 百GO夜行」活動，尹崇堯和姜家煒現身出席。姜家煒接受採訪時指出，Gogoro持續投入超過新台幣10億元升級換電系統電池更新，持續推動財務轉型計畫，也就是今年能源事業損益兩平、2027年產生自由現金流，以及2028年車輛事業損益兩平目標邁進。

姜家煒表示，Gogoro今年上半年成績在計畫軌道，前3季也在軌道目標上，今年整體財務目標超前，「是有這個跡象」；他指出，2027年產生自由現金流的目標，有機會在今年達成，今年和2027年整體營運持續朝正面發展。

展望越南市場布局，姜家煒指出，Gogoro如期進行規劃第4季開賣專為越南市場打造的車款，合資公司在越南市場已建置超過15站換電系統，而Gogoro越南子公司已於9月成立，可作為合資公司成長的大後勤。

他表示，Gogoro目前透過合資公司在越南試點，採用台灣出口車款試營運，開賣車款將為越南當地市場打造，掛合資公司品牌，在當地與其他機種車款競爭。

姜家煒指出，越南市場今年上半年電動車掛牌數大增，當地政府透過政策積極推動純電動機車，加上配套措施，Gogoro對越南當地電動機車市場發展正面看待，初期先布局胡志明市，穩扎穩打推廣。

他預期，越南電動機車市場可能按照中國大陸發展電動四輪車的模式，越南先從兩輪電動機車開始，當地車廠則蓄勢待發；Gogoro長期投入電動機車與能源網路，盼將技術經驗輸出至越南市場。

觀察台灣電動機車市況，姜家煒表示，台灣電動機車和重機市場銷量穩定，Gogoro持續穩健布局，目前市占率多寡不是首要目標，先以本身財務紀律規劃為主，有序推動產品線翻新。

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