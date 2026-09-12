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7家全台獨家＋44家中部獨家 台中新光三越國際級食髦新殿堂盛大開幕

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中新光三越B2「食髦新殿堂」開幕，人潮洶湧，預期改裝後可帶動業績成長3成。記者宋健生／攝影
台中新光三越B2「食髦新殿堂」開幕，人潮洶湧，預期改裝後可帶動業績成長3成。記者宋健生／攝影

台中百貨周年慶檔期開打，預計10月1日壓軸登場的全台百貨龍頭台中新光三越百貨，斥資近億元改裝B2樓層，打造全新國際級「食髦新殿堂」12日盛大開幕，一口氣引進74家特色名店，包括7家全台獨家名店、44家中部獨家品牌，提前為周年慶暖身。

這次改裝，超過3成為新進品牌，集結了頂級甜品沙龍、職人手感烘焙、星級熟食及生鮮市集等多元餐飲與食品品牌。開幕首日即湧入大量人潮，預期改裝後可帶動業績至少成長3成以上。

台中新光三越表示，B2樓層此次大改裝，集結海外人氣名店與全台、全中部獨家美食品牌，打造高規格送禮選品區。

其中，海外品牌包括京都人氣伴手禮「小倉山莊」（中部獨家）、名古屋百年蝦煎餅名店「桂新堂」（全台獨家）、有「法蘭酥天花板」之稱的神戶百年甜點名店「神戶風月堂」（中部獨家），以及以濃郁長崎蛋糕聞名的京都百年和果子店「然花抄院」（中部獨家）。

另引進日法洋果子品牌「MOON LOVERS月之戀人」、百年高湯品牌「茅乃舍」、香港人氣流心奶黃月餅「望月」及經典鐵盒餅乾「紅帽子」等，滿足多元送禮需求。

台灣品牌則集結台北40年老店、以爆漿流心酥聞名的「三統」，以及百年糕餅名店「犁茶品記」等在地人氣伴手禮品牌，從日式和果子、洋果子、糕餅到特色點心，打造陣容完整的送禮選品新聚落。

另外，此次改裝也匯集台、日、法午茶甜品專門店，以及多家全台話題甜點品牌，希望強力聚客。品牌陣容包括來自日本神戶、主打新鮮水果甜點的「神戶果實」，法式甜點指標品牌「PIERRE HERME」馬卡龍、超人氣鮮奶油蛋糕排隊名店「紅葉蛋糕」（中部獨家）。

還有風靡全台的東京日式生甜甜圈「DAYKEY DONUT」、中部獨家的首發瀑布戚風蛋糕專賣店「Luvmy潞覓」，以及新竹知名法式甜點品牌「MANO MANO」、人氣法式費南雪專門店「BUTTERSAYS」（中部獨家）等，集結多款話題甜點，打造台中全新午茶聚落。

除了甜點，新光三越此次改裝更打造全台首創星級熟食專區「DAILY日嚐市集」，網羅全台12家知名隨買即食熟食品牌，打造全天候供應的專屬廚房。

其中包括提供經典德州煙燻拼盤的正宗德州煙燻餐廳「Dayne's」（中部獨家）、傳承老店中藥古法、主打涮嘴滷味的「祿大」（中部獨家）、主打清爽炸雞捲的首爾弘大人氣名店「將．雞與捲」，以及由米其林級77年老店指導的江浙功夫菜「春小廚」（TOGO全台獨家新店型）。

另有職人手作老麵發酵烘焙品牌「雙木林」、人氣即食家常美味「元榆牧場」等，從異國料理、傳統滷味到精緻中式熟食，滿足消費者即食、外帶及日常餐食等多元需求。

新光三越超市「美麗市場」更是網羅世界知名油莊品牌，嚴選頂級橄欖油與特色食用油，以及頂級生鮮網羅全日本各產地的特色和牛，首次導入日本銀山和牛、鳳來牛等，並深耕在地青農，串聯寶島優質農產與歐陸精選食材，打造兼具品質、品味與生活感的選購體驗。

為慶祝B2盛大改裝開幕，即日起至9月19日期間，天天推出開幕限定精選商品與買一送一等優惠。9月12日首日由名古屋130年名店「桂新堂」推出炙燒赤蝦煎餅（10入）買一送一（限量30組）；9月13日排隊名店「紅葉蛋糕」推出黑森林長條買一送一（限量50組）。

日本京都人氣伴手禮「小倉山莊」，中部獨家專櫃獻給台中新光三越。記者宋健生／攝影
日本京都人氣伴手禮「小倉山莊」，中部獨家專櫃獻給台中新光三越。記者宋健生／攝影

「DAILY日嚐市集」網羅12家隨買即食熟食品牌，打造全天候供應的專屬廚房。記者宋健生／攝影
「DAILY日嚐市集」網羅12家隨買即食熟食品牌，打造全天候供應的專屬廚房。記者宋健生／攝影

神戶百年甜點名店「神戶風月堂」，中部獨家專櫃獻給台中新光三越。記者宋健生／攝影
神戶百年甜點名店「神戶風月堂」，中部獨家專櫃獻給台中新光三越。記者宋健生／攝影

台中新光三越B2樓層大改裝，今日盛大開幕，打造國際級「食髦新殿堂」。記者宋健生／攝影
台中新光三越B2樓層大改裝，今日盛大開幕，打造國際級「食髦新殿堂」。記者宋健生／攝影

新光三越 台中 周年慶

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