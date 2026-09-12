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睽違10年！美容外科國際盛會重返台灣 攜澳洲合作、秀AI新科技

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
大會現場準備小籠包、珍珠奶茶、豆花等台灣味特色小吃美食。記者郭韋綺／翻攝
大會現場準備小籠包、珍珠奶茶、豆花等台灣味特色小吃美食。記者郭韋綺／翻攝

睽違10年，國際美容外科盛會再度登台！第19屆東方美容外科醫學會雙年會與第32屆台灣美容外科醫學會TSAPS今登場，吸引全球逾16國、超過800名醫療專業人士齊聚，台灣醫界也將與澳洲美容外科醫學會簽署合作備忘錄，力拚台灣醫美實力走向國際。

今天上午在台北南港展覽館開幕式，總統賴清德、副總統蕭美琴及立法院長韓國瑜均發賀電，衛福部長石崇良出席致詞表示，大會匯聚世界各地專家討論美容醫學、整形外科、再生醫學、人工智慧及智慧醫療等領域，期待透過學術交流、培訓及研究，創造更多國際合作機會。

這屆大會以「Oriental Beauty Reset東方美學重塑」為主題，由整形外科醫師曹賜斌擔任大會主席，與OSAPS秘書長Florencio Lucero及台灣美容外科醫學會理事長林孟羲共同籌辦，共邀集90名講者，包括34名國際講者及56名台灣講者。

林孟羲指出，OSAPS睽違10年重返台灣，是台灣美容醫學向世界展現實力的重要機會，這次邀請新加坡Chin-Ho Wong、韓國Hong-Ki Lee、哥倫比亞Hugo Aguilar及澳洲Tim Papadopoulos等4名國際專家，透過大師班解析眼整形、深層拉皮、臉頸年輕化及肋骨重塑等技術。

曹賜斌表示，大會希望將國際美容醫學趨勢融入東方美學，發展符合現代潮流的東方審美，聚焦台灣美容外科創新科技，把特色醫療技術及成果帶上國際舞台。

這次也首度安排台灣創新亮點特色醫療論壇，展現台灣美容整形特色技術與醫學創新，台灣是OSAPS創始會員，此次再度取得主辦權，盼深化與各國美容外科醫界交流。

國際合作方面，台灣美容外科醫學會將與澳洲美容外科醫學會ASAPS簽署學術互惠合作備忘錄MOU，將合作版圖延伸至大洋洲，增加雙方學術、人才及臨床經驗交流。

除了比技術，現場也玩起AI，兩天議程全面採用英文，另導入支援8國語言的AI文字翻譯，讓各國醫師即時掌握內容、跨越語言門檻。

會場更端出濃濃台灣味，設置特色專區準備滷肉飯、小籠包、珍珠奶茶及豆花等美食，成為不少外籍與會者打卡覓食的熱門區域；大會紀念袋從經典茄芷袋取材創新，改紅黑配色並搭配智慧定位器。

秘書長葉麗靖說，希望國際醫師帶回的不只有醫學新知，也有一段台灣記憶，讓世界看見台灣美容醫學，並以Taiwan Way（味）走出台灣的國際道路。

台灣美容外科醫學會林孟羲理事長（中）頒獎表揚榮獲第二屆台灣美容外科醫學會優秀論文獎前三名得獎醫師。記者郭韋綺／翻攝
台灣美容外科醫學會林孟羲理事長（中）頒獎表揚榮獲第二屆台灣美容外科醫學會優秀論文獎前三名得獎醫師。記者郭韋綺／翻攝

知名整形外科醫師曹賜斌擔任大會主席，他期盼國際美容醫學趨勢融入東方美學。記者郭韋綺／翻攝
知名整形外科醫師曹賜斌擔任大會主席，他期盼國際美容醫學趨勢融入東方美學。記者郭韋綺／翻攝

衛生福利部長石崇良表示，期待透過學術交流、培訓及研究，創造更多國際合作機會。記者郭韋綺／翻攝
衛生福利部長石崇良表示，期待透過學術交流、培訓及研究，創造更多國際合作機會。記者郭韋綺／翻攝

第19屆東方美容外科醫學會雙年會暨第32屆台灣美容外科醫學會盛大登場。記者郭韋綺／翻攝
第19屆東方美容外科醫學會雙年會暨第32屆台灣美容外科醫學會盛大登場。記者郭韋綺／翻攝

第19屆東方美容外科醫學會雙年會暨第32屆台灣美容外科醫學會盛大登場。記者郭韋綺／翻攝
第19屆東方美容外科醫學會雙年會暨第32屆台灣美容外科醫學會盛大登場。記者郭韋綺／翻攝

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