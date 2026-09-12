睽違10年！美容外科國際盛會重返台灣 攜澳洲合作、秀AI新科技
睽違10年，國際美容外科盛會再度登台！第19屆東方美容外科醫學會雙年會與第32屆台灣美容外科醫學會TSAPS今登場，吸引全球逾16國、超過800名醫療專業人士齊聚，台灣醫界也將與澳洲美容外科醫學會簽署合作備忘錄，力拚台灣醫美實力走向國際。
今天上午在台北南港展覽館開幕式，總統賴清德、副總統蕭美琴及立法院長韓國瑜均發賀電，衛福部長石崇良出席致詞表示，大會匯聚世界各地專家討論美容醫學、整形外科、再生醫學、人工智慧及智慧醫療等領域，期待透過學術交流、培訓及研究，創造更多國際合作機會。
這屆大會以「Oriental Beauty Reset東方美學重塑」為主題，由整形外科醫師曹賜斌擔任大會主席，與OSAPS秘書長Florencio Lucero及台灣美容外科醫學會理事長林孟羲共同籌辦，共邀集90名講者，包括34名國際講者及56名台灣講者。
林孟羲指出，OSAPS睽違10年重返台灣，是台灣美容醫學向世界展現實力的重要機會，這次邀請新加坡Chin-Ho Wong、韓國Hong-Ki Lee、哥倫比亞Hugo Aguilar及澳洲Tim Papadopoulos等4名國際專家，透過大師班解析眼整形、深層拉皮、臉頸年輕化及肋骨重塑等技術。
曹賜斌表示，大會希望將國際美容醫學趨勢融入東方美學，發展符合現代潮流的東方審美，聚焦台灣美容外科創新科技，把特色醫療技術及成果帶上國際舞台。
這次也首度安排台灣創新亮點特色醫療論壇，展現台灣美容整形特色技術與醫學創新，台灣是OSAPS創始會員，此次再度取得主辦權，盼深化與各國美容外科醫界交流。
國際合作方面，台灣美容外科醫學會將與澳洲美容外科醫學會ASAPS簽署學術互惠合作備忘錄MOU，將合作版圖延伸至大洋洲，增加雙方學術、人才及臨床經驗交流。
除了比技術，現場也玩起AI，兩天議程全面採用英文，另導入支援8國語言的AI文字翻譯，讓各國醫師即時掌握內容、跨越語言門檻。
會場更端出濃濃台灣味，設置特色專區準備滷肉飯、小籠包、珍珠奶茶及豆花等美食，成為不少外籍與會者打卡覓食的熱門區域；大會紀念袋從經典茄芷袋取材創新，改紅黑配色並搭配智慧定位器。
秘書長葉麗靖說，希望國際醫師帶回的不只有醫學新知，也有一段台灣記憶，讓世界看見台灣美容醫學，並以Taiwan Way（味）走出台灣的國際道路。
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