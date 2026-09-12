黃崇仁公祭 賴總統親頒褒揚令 冠蓋雲集備極哀榮

麗嬰房成立於1971年，今年即將邁向55歲，是台灣最具代表性的母嬰品牌之一，圓滾滾可愛大象作為企業標誌，象徵幸福與圓滿。品牌長期秉持「孩子是我們一輩子的事業」核心理念，陪伴台灣家庭超過半世紀，從童裝起家逐步擴展至嬰童用品與多元零售通路，曾建立橫跨兩岸的營運版圖。

2026-09-12 00:33