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黃崇仁公祭 賴總統親頒褒揚令 冠蓋雲集備極哀榮
力晶集團創辦人黃崇仁公祭12日上午舉辦，總統賴清德親蒞致哀並頒褒揚令，政商名流與親友、部屬近千人出席弔祭，場面莊嚴盛大備極哀榮。
賴總統特別頒發褒揚令時表示，黃崇仁創辦力晶集團企業貢獻台灣經濟，並致力回饋社會、推動國際科技合作等事功，對黃崇仁直面逆境，在挫折中清償1,200億元債務、帶領公司轉型再成功股票上市的不屈不撓以及看好台灣經濟在AI浪潮中起飛的遠見，深表敬佩並致哀思。
黃崇仁生前熱愛藝文，2004年創辦力晶文化基金會長期大力贊助國內外藝術團體來台演出。蜚聲國際的小提琴大師黃俊文，12日特與國家交響樂團（NSO）十位音樂家組成的室內樂團，於告別式現場演奏表達感念。
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