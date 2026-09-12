快訊

人口探底／不婚族=不生兒？ 婚姻不再誘人 出生率跟著垮

快設鬧鐘！ 9月14日開搶「10元日韓機票」 加碼星宇77折、五星飯店只要10元

監院無監委明年仍編550萬買3輛新車 藍委喊減列或凍結

聽新聞
0:00 / 0:00

臺南多元住宅政策 社宅、租補、包租代管三軌並進

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
臺南多元住宅政策，社宅、租補、包租代管三軌並進。照片／台南市都發局提供
臺南多元住宅政策，社宅、租補、包租代管三軌並進。照片／台南市都發局提供

台南市府12日表示，推動婚育家庭住宅，是透過租金補貼、包租代管及社會住宅等多元措施，從降低居住負擔、增加住宅供給及提供穩定居住等面向，持續擴大對新婚及育兒家庭的支持。

台南市長黃偉哲說明，內政部自114年起推動「青年婚育租屋協助專案」朝補貼金額加碼、申請資格放寬、增加補助項目及優先入住社會住宅等方向強化支持，鼓勵青年安心成家、安心生養。臺南市政府亦積極配合中央政策，114年12月開辦之「宜居小東」，即依中央「青年婚育租屋協助專案」規劃婚育戶10%保障，於376戶招租戶數中提供38戶予婚育家庭。

都發局林榮川代理局長表示，「宜居小東」共有2,944件合格申請，其中符合婚育資格者達346件，約占申請總數11.8%。另按目前承租戶情形檢視，符合婚育家庭身分達13.67%，具體提供婚育家庭居住支持。另本市轄內由國家住宅及都市更新中心興辦之社會住宅，同樣依政策提供婚育家庭保障，後續並將隨社會住宅陸續完工招租持續增加。

市府強調，婚育家庭居住協助採多元方式推動，社會住宅資源配置亦須兼顧經濟及社會弱勢、高齡者、身心障礙者等不同居住需求，以及有限公共住宅資源的公平配置，並依《住宅法》法定比例辦理。

現行「住宅法」已明定社會住宅至少20%提供新婚兩年內或育有未成年子女之婚育家庭。此外，內政部刻正推動「百萬戶租屋家庭支持計畫」，市府將持續配合中央政策方向，透過租金補貼、包租代管及社會住宅等多元住宅政策，擴大婚育家庭居住支持，讓青年家庭住得安心、成家更有保障。

包租代管 社宅 臺南

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

選戰打居住正義…李四川推新五箭 蘇巧慧育兒長租

救少子化 先替青年減壓

李四川推「居住新五箭」蘇巧慧盼當創作者後盾

學者：年輕人婚育決策 高房價影響大

相關新聞

臺南多元住宅政策 社宅、租補、包租代管三軌並進

台南市府12日表示，推動婚育家庭住宅，是透過租金補貼、包租代管及社會住宅等多元措施，從降低居住負擔、增加住宅供給及提供穩定居住等面向，持續擴大對新婚及育兒家庭的支持。

富邦媒設日系雜貨通路

富邦媒（8454）旗下momo購物網昨（11）日宣布9月12日起成為日本人氣生活雜貨品牌「3COINS」全台獨家官方線上通路；日本潮流品牌「BEAMS」亦於9月進駐開設官方旗艦館。

SCFI運價連七漲 三大利多加持北美線續旺

中東戰火再起，加上巴拿馬運河持續缺水，以及中國大陸「十一」長假前出貨潮，三大利多有望持續推升北美運價走強。最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（11）日出爐，連續第七周上漲，指數上漲72.13點至3,662.18點，周漲幅2%；其中北美航線續旺，東南亞航線也大漲13.1%。

台船攜美商 攻無人載具

台船昨（11）日宣布，與美國自主系統公司Havoc建立合作夥伴關係，雙方將結合台船的造船及生產能量與Havoc的先進自主技術（Collaborative Autonomy），共同推動自主無人水面載具（ASV）在台生產、維保及相關技術合作，強化台灣自主無人載具產業能量。

企業生日快樂／麗嬰房 強化跨年齡層布局

麗嬰房成立於1971年，今年即將邁向55歲，是台灣最具代表性的母嬰品牌之一，圓滾滾可愛大象作為企業標誌，象徵幸福與圓滿。品牌長期秉持「孩子是我們一輩子的事業」核心理念，陪伴台灣家庭超過半世紀，從童裝起家逐步擴展至嬰童用品與多元零售通路，曾建立橫跨兩岸的營運版圖。

企業生日快樂／麗嬰房數據轉型 創造產業綜效

麗嬰房力拚從谷底翻身，加速推動「六大事業體轉型」架構，從傳統嬰童零售商，轉型為以家庭消費為核心的平台型企業。麗嬰房董事長林柏蒼表示，整體營運走出調整期，未來成長動能將來自體質優化與新事業逐步落地。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。