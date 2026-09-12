臺南多元住宅政策 社宅、租補、包租代管三軌並進

台南市府12日表示，推動婚育家庭住宅，是透過租金補貼、包租代管及社會住宅等多元措施，從降低居住負擔、增加住宅供給及提供穩定居住等面向，持續擴大對新婚及育兒家庭的支持。

台南市長黃偉哲說明，內政部自114年起推動「青年婚育租屋協助專案」朝補貼金額加碼、申請資格放寬、增加補助項目及優先入住社會住宅等方向強化支持，鼓勵青年安心成家、安心生養。臺南市政府亦積極配合中央政策，114年12月開辦之「宜居小東」，即依中央「青年婚育租屋協助專案」規劃婚育戶10%保障，於376戶招租戶數中提供38戶予婚育家庭。

都發局林榮川代理局長表示，「宜居小東」共有2,944件合格申請，其中符合婚育資格者達346件，約占申請總數11.8%。另按目前承租戶情形檢視，符合婚育家庭身分達13.67%，具體提供婚育家庭居住支持。另本市轄內由國家住宅及都市更新中心興辦之社會住宅，同樣依政策提供婚育家庭保障，後續並將隨社會住宅陸續完工招租持續增加。

市府強調，婚育家庭居住協助採多元方式推動，社會住宅資源配置亦須兼顧經濟及社會弱勢、高齡者、身心障礙者等不同居住需求，以及有限公共住宅資源的公平配置，並依《住宅法》法定比例辦理。

現行「住宅法」已明定社會住宅至少20%提供新婚兩年內或育有未成年子女之婚育家庭。此外，內政部刻正推動「百萬戶租屋家庭支持計畫」，市府將持續配合中央政策方向，透過租金補貼、包租代管及社會住宅等多元住宅政策，擴大婚育家庭居住支持，讓青年家庭住得安心、成家更有保障。