企業生日快樂／麗嬰房數據轉型 創造產業綜效

麗嬰房（2911）力拚從谷底翻身，加速推動「六大事業體轉型」架構，從傳統嬰童零售商，轉型為以家庭消費為核心的平台型企業。麗嬰房董事長林柏蒼表示，整體營運走出調整期，未來成長動能將來自體質優化與新事業逐步落地。

他指出，過去幾年公司完成中國大陸市場收斂、營運據點調整與資產結構重整，進入穩健修復與新成長架構啟動並行階段，後續關鍵在於六大事業體逐步形成綜效，支撐中長期營運表現。

以下為專訪紀要：

問：麗嬰房將朝供應鏈事業轉型，未來的布局與期許為何？

答：供應鏈一直是麗嬰房長期累積的核心能力之一，過去服務自有品牌，現在我們希望把這個能力「資產化」與「對外化」，變成可以服務外部品牌的基礎能力。

在全球供應鏈重組的趨勢下，很多品牌都在做「China Plus One」的配置，不再只依賴單一生產基地。我們已經建立涵蓋中國大陸與海外的供應鏈網絡，依不同客戶需求提供生產與配置方案。

平台與服務架構已大致完成，正積極爭取第三方客戶訂單，但品牌商品從下單到出貨通常需六至九個月周期，因此實際營收與獲利貢獻，預估要到明年甚至後年才會逐步顯現。

問：物流事業發展狀況與未來方向？

答：物流是我們內部轉型很重要的一環，以桃園蘆竹物流中心為核心，加速擴張。過去是服務自身營運，但現在開始逐步對外提供第三方物流服務。

目前已經和一些B2B、3PL客戶合作，主要是零售與品牌通路。台灣市場的物流需求其實很穩定，電商持續成長，這塊仍然有擴張空間。

物流產業最大挑戰還是人力與營運效率，會影響擴張速度，我們採取比較務實的節奏，一步一步擴大規模。

問：數據業務布局為何？如何運用資料庫創造綜效？

答：數據是轉型的核心之一。我們這幾年已經完成CRM、ERP與電商系統的整合與升級，過去資料可能比較分散，現在逐步整理成較乾淨、可用的結構。

麗嬰房的優勢在於長期累積大量家庭與新生兒消費數據，從出生、成長到不同階段的消費行為都有記錄，可以理解家庭的生命周期。這些資料不只會用在商品推薦或會員經營，也可以延伸到更多合作場景，例如親子服務、教育、甚至金融與生活相關產業的合作，形成跨產業應用可能。

問：實體零售未來如何布局？對公司有何期待？

答：實體門市不會消失，在嬰童產業更是如此。這個產業有很強的體驗需求，例如材質、舒適度、安全性，很多商品家長還是希望親自看過、摸過才會放心購買。

但我們不會維持過去的規模不變，會持續進行門市優化與汰弱留強，資源集中有效門市。未來實體門市不只是銷售據點，而是品牌體驗與會員經營的核心節點，和線上通路形成互補。