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企業生日快樂／麗嬰房體質調整 寫新成長曲線

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

麗嬰房（2911）董事長林柏蒼在2017年接班時，麗嬰房已經面臨少子化嚴峻考驗、電商衝擊與中國大陸獲利惡化等多重壓力，林柏蒼接手後就決定開始轉型與體質調整。

麗嬰房2025年3月一度被打入全額交割，震撼市場，2026年5月才解除。林柏蒼表示，過去一年是充滿挑戰但也極具戰略意義的一年，承受少子化更嚴峻、整體零售消費動能疲弱，以及轉型過程的成本壓力，營運在去年第3季一度陷入谷底、虧損擴大。

但轉折點出現在2025年年底，在完成處分上海子公司股權並認列相關利益，公司虧轉盈，為後續體質重整奠定關鍵基礎。

他指出，過去幾年的壓力主要因大陸業務調整。麗嬰房在2025年底完成「輕資產營運」的重要一步，就是全面退出中國實體門市經營，終結過去數百家店的規模體系，降低高固定成本與營運負擔。

透過這波調整，公司財務結構與現金流明顯改善，資源得以重新聚焦核心事業。林柏蒼說，對麗嬰房而言，2026年將進入真正的營運上升期，深信最壞的時刻已經過去。

他確立以「六大事業體」為核心的轉型架構，包括供應鏈、物流、台灣零售、大陸零售、數據應用與多元品牌布局，由傳統嬰童零售企業，轉型為以品牌能力與服務能力為核心的多元經營集團。

林柏蒼強調，供應鏈與物流將成為支撐整體轉型的重要底層能力，提升跨區域調度與營運效率；台灣與大陸市場則採差異化經營，前者維持實體與電商並行，後者以電商與IP授權為主，降低資本與營運風險。將數據進一步轉化為可應用的商業資產，從嬰幼兒用品延伸至家庭消費決策場景，並透過跨界合作擴大服務邊界。

他坦言，麗嬰房過去的核心能力在零售，但未來關鍵是把零售延伸成平台，要從單一商品銷售走向家庭服務平台。歷經半世紀的童裝品牌，逐步從「門市規模導向」轉為「能力導向」。

林柏蒼指出，在瘦身後也是重新定義企業邊界的起點，面對少子化趨勢難以改變，麗嬰房會持續尋找新的成長曲線。

體質 麗嬰房 全額交割

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