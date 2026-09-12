企業生日快樂／麗嬰房 強化跨年齡層布局

麗嬰房（2911）成立於1971年，今年即將邁向55歲，是台灣最具代表性的母嬰品牌之一，圓滾滾可愛大象作為企業標誌，象徵幸福與圓滿。品牌長期秉持「孩子是我們一輩子的事業」核心理念，陪伴台灣家庭超過半世紀，從童裝起家逐步擴展至嬰童用品與多元零售通路，曾建立橫跨兩岸的營運版圖。

麗嬰房創辦人林泰生於台北南京東路打造店面，從縫紉桌開始，投入零至八歲兒童服飾設計與生產，憑藉對產品品質的堅持與對兒童成長需求的觀察，逐步打入百貨通路，奠定台灣童裝連鎖品牌基礎。

調整資源 衝刺精緻化業務

1990年代起，公司迎來快速擴張期。看好中國大陸市場成長契機，1993年啟動西進布局，在2000年至2010年間快速展店，全盛時期，在大陸門市數量一度突破2,000家，成為集團重要營收來源。

在此期間，麗嬰房推動多角化經營，成立「Open for Kids」事業體，引進Nike、Adidas等國際運動品牌，並發展Nac Nac嬰童用品與my nuno童鞋等自有品牌，建立多元的兒童消費版圖。

但隨後大陸市場童裝殺成紅海並且少子化，加上電商崛起、實體成本上升，2014年起，麗嬰房營運承壓，獲利動能轉弱，於是重新調整資源，將策略重心逐步回歸台灣市場。

但在台灣營運也面臨少子化的議題，更因營運虧損，導致每股淨值過低，2025年3月被打入全額交割股，隨著大陸業務調整及資產重估，公司營運回穩、獲利，今年5月解除全額交割股限制，在此基礎上啟動新一輪轉型架構。

麗嬰房提出「六大事業體轉型」架構，作為未來成長主軸，涵蓋供應鏈、物流、台灣零售、大陸零售、數據應用與多元品牌布局六大領域，試圖從傳統嬰童零售品牌，轉型為以家庭消費為核心的平台型企業。

林泰生自2014年逐步退休後，2017年交棒給兒子林柏蒼接任董事長。林柏蒼表示，嬰童服飾與用品仍將是核心業務，但將進一步延伸至更廣泛的家庭消費與服務領域。少子化雖然為長期結構性趨勢，但家庭的需求並未消失，轉為單一子女的精緻化消費決策。希望透過零售據點、會員資料庫與服務體系，從嬰幼兒階段一路延伸至家庭成長周期。

林柏蒼表示，未來麗嬰房將從傳統零售商角色，逐步轉型為提供多元服務的家庭平台，讓品牌不再只是商品提供者，而是家庭生活決策與消費鏈的一環。

在通路策略上，維持線上與線下並行的通路架構。線上購物比重持續提升，但嬰童用品屬高度體驗型商品，包含材質觸感與安全性，仍需透過實體接觸建立信任。

廣伸觸角 建立完整產品線

麗嬰房逐步將服務範圍從零至八歲嬰幼兒市場，延伸至零至18歲完整成長階段，涵蓋嬰童用品、兒童服飾到青少年運動與休閒品牌，透過多品牌策略建構完整年齡層產品線，以提升整體營運韌性。

在數據與會員經營方面，公司近年持續強化內部系統整合，完成CRM、ERP與電商平台升級，提升數據應用效率。

林柏蒼指出，麗嬰房累積大量家庭與新生兒消費數據，若能有效運用，未來應用場景將不僅限於嬰童產品，亦可延伸至親子生活服務、教育、金融與家庭消費生態鏈。

在品牌策略上，公司亦持續導入新品牌與新市場，逐步擴展產品組合，從嬰幼童延伸至運動休閒與生活品牌，強化跨年齡層布局，打造更完整的品牌矩陣。雖仍需時間驗證成效，但逐步完成基礎架構調整，依市場反應動態調整發展步調，持續優化營運組合。

展望未來，麗嬰房表示，不會離開嬰童與零售本業，而是透過供應鏈、物流、零售與數據能力整合，逐步建構以家庭為核心的多元服務平台，在變動的消費環境中尋求長期穩健成長動能。