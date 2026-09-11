iPhone 18 Pro將開賣 電信預購秒殺

iPhone 18 Pro系列與iPhone Duo新機全面升級，分別在9月18日及10月23日開賣。電信業者從10日起到12日陸續舉辦iPhone 18 Pro系列及iPhone Duo新機預約、預購方案，中華電信（2412）網路門市限量預約兩分鐘就額滿，遠傳開放空機登記，果粉熱烈搶購，登記數量比去年翻倍。

台灣大昨日公布首波預約狀況，iPhone 18 Pro系列預約量較去年高階機種同期成長近兩倍；首度登場的折疊iPhone Duo在myfone網路門市開放預約後兩分鐘即滿額。

果粉是所有用戶中含金量（平均帳單金額；ARPU）最高的用戶，每年iPhone系列手機登場，電信業者加碼手機補貼搶5G用戶，也是拉高用戶ARPU的關鍵時刻。

iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max以及最新折疊機iPhone Duo，都是史上同規格最貴手機，要買單機？還是綁電信合約享購機優惠？電信達人建議，主要依照自己的負擔能力選擇。

今年iPhone 18 Pro台灣售價為44,900元起、最高階的折疊機iPhone Duo 2TB版本售價高達11.89萬元。目前電信業者公布資費中，iPhone系列手機專屬資費月付599元起；遠傳推月繳2,699元方案，綁約48個月方案，iPhone 18 Pro的256GB版本，購機價零元，是目前唯一零元的購機方案；iPhone Duo 2TB版本，綁約48個月後，購機價需70,300元。

以購買iPhone 18 Pro的256GB版本搭配電信優惠購機為例，月繳2,699元，四年費用逼近12.96萬元，優點是分48期付費，高速1.5Gbps上網吃到飽；月繳1,399元，綁約48個月，購機價21,300元，四年費用約8.84萬元，優點是傳輸速度1Gbps，上網吃到飽。

如果選擇買空機每月繳599元，四年費用近7.37萬元，優點是總成本較低，但缺點是以599元來說，上網網速僅500Mbps，且到量要降速。