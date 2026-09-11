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三因素 台灣賓士樂觀業績開紅盤
台灣賓士總裁暨執行長賴恩凱（Mark Raine）三大因素樂觀看待今年第4季及明年國內銷售開紅盤。首先是美國關稅議題對台灣車市的干擾逐步淡化，台灣經濟維持強勁成長；其次看好豪華車市復甦；最後，台灣賓士今年逐季導入新產品動能強將逐步發威。
賴恩凱表示，首先是市場逐漸擺脫美國進口關稅因素。關稅議題已延續約18個月，對消費者購車決策的影響已明顯降低。雖然相關消息仍持續受到市場關注，但消費者如今更重視汽車本身的價值及產品競爭力，市場也逐步回到正常的產品競爭。
賴恩凱強調，賓士對台灣市場的信心並非建立在單一產品，而是以市場及顧客需求為核心，從產品、銷售到售後服務同步調整策略。台灣高端消費族群對品牌具相當高的忠誠度，而產品力仍是賓士最重要的競爭基礎。
第二項動能則來自台灣經濟基本面。賴恩凱指出，台灣經濟成長表現強勁，作為成熟經濟體仍能維持高度成長，對整體汽車市場形成重要支撐。隨著企業及高所得族群消費力維持，豪華車市場仍具相當韌性，也讓賓士對今年下半年至明年的市場維持正向展望。
第三項則是持續不斷的產品攻勢。今年賓士每一季都有重要新產品上市，3月由CLA打頭陣，9月推出大改款旗艦S-Class，第4季則將接續導入純電休旅The new all-electric GLC，以及採用新世代平台打造的The new GLB。
展望明年，持續評估導入符合台灣市場需求的產品，在產品策略上，從小型車、豪華車、SUV、特殊車型到高端子品牌進行完整規劃。
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