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賓士高階車大搶經濟紅利 看好車市旺到明年

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
台灣賓士總裁暨執行長賴恩凱。記者黃淑惠／攝影
台灣賓士總裁暨執行長賴恩凱。記者黃淑惠／攝影

台灣經濟成長強勁，帶動高所得族群消費力道，豪華車市場競爭升溫。隨著美國關稅影響淡化，加上新車陸續上市，賓士、LEXUS同步加碼高階車款布局，搶攻台灣高端車市。台灣賓士昨（11）日推出大改款S-Class售價499萬元起、最高855萬元；和泰集團代理的LEXUS也持續規劃更符合國內消費者需求高階豪華車。

台灣賓士總裁暨執行長賴恩凱（Mark Raine）表示，台灣經濟成長表現強勁，在全球成熟經濟體中仍能維持高成長，對汽車市場而言也是重要支撐。隨著關稅影響逐漸淡化，加上新車持續導入，台灣賓士對今年下半年至明年車市維持正向看法。

賓士、LEXUS對於豪華車市場展望
賓士、LEXUS對於豪華車市場展望

賴恩凱指出，台灣車市經過一段時間消化關稅議題後，市場正逐漸回溫，消費者購車考量也重新回到車輛本身的價值及產品競爭力。今年賓士持續推出新產品，明年產品攻勢也將延續，預期新車銷售及交車節奏將更加密集，並持續評估導入符合台灣市場需求的車款。

市場觀察，豪華車消費族群與一般車市不同，購車決策對價格及短期市場波動的敏感度相對較低，關稅政策影響已經逐步淡化，也有助降低消費者觀望情緒，當整體經濟維持成長，加上企業獲利及高所得族群消費力支撐，預期今年下半年至明年豪華車市場維持穩健。

LEXUS對台灣高級車市場同樣維持審慎樂觀看法。和泰汽車集團指出，隨著關稅政策逐步明朗、國際地緣政治局勢趨穩，以及整體經濟回溫，預期台灣豪華車市場仍有成長空間，未來將持續規劃引進符合台灣消費者期待的高階產品。

LEXUS將傳統旗艦房車概念從「Luxury Sedan」延伸至「Luxury Space」，強調更具私密性及彈性的豪華空間。和泰汽車集團認為，未來豪華車產品界線將逐漸模糊，產品開發不再侷限於傳統車身型式；若LS Concept未來導入台灣，價格定位預期也將高於現行LS車系，進一步布局頂級豪華市場。

賓士此次推出的S-Class屬於旗艦大型豪華房車（Full-size luxury sedan），共推出四款車型，S 350 d 4MATIC售價499萬元起、S 450 4MATIC L售價599萬元起、S 450 4MATIC L Exclusive售價675萬元起，頂級S 580 4MATIC L Exclusive則達855萬元，鎖定高階豪華車客層。

賓士 和泰 新車

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