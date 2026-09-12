台船攜美商 攻無人載具

台船（2208）昨（11）日宣布，與美國自主系統公司Havoc建立合作夥伴關係，雙方將結合台船的造船及生產能量與Havoc的先進自主技術（Collaborative Autonomy），共同推動自主無人水面載具（ASV）在台生產、維保及相關技術合作，強化台灣自主無人載具產業能量。

透過雙方合作，除有助於台灣建立自主無人水面載具的在地生產能力外，也期望逐步帶動國內供應鏈參與，建立可持續發展的產業基礎。

台船指出，該公司所設計的「奮進魔鬼魚號」無人船，將可運用此一美方技術；同時也能依據不同案子需求量身訂作。包括裝載輕型魚雷、高爆炸藥等武裝，爭取國防單位訂單，也能使用於離岸風電、港口安全等。

台船表示，已設置專屬產線並投入生產，在產線運作成熟且合約明確情況下，產能可達每七至十天生產一艘、年產約40艘。而因應未來市場與政府大型採購需求，台船亦同步規劃擴建新產線，並結合國內多家商廠能量，未來年產能可望擴充至500艘，進一步強化在高科技船舶與無人系統領域的整體競爭優勢。

台船董事長陳政宏表示，台船長期致力於強化台灣自主造船及海事國防能量。透過與Havoc合作，希望結合台船的造船、生產及全生命周期支援能力與Havoc先進的自主技術，藉此強化台灣本土供應鏈及國防產業基礎。

Havoc共同創辦人暨執行長Paul Lwin表示，期望透過合作建立以台灣產業基礎結合美國自主技術，提升自主海事系統的生產及應用能量。