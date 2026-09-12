SCFI運價連七漲 三大利多加持北美線續旺

中東戰火再起，加上巴拿馬運河持續缺水，以及中國大陸「十一」長假前出貨潮，三大利多有望持續推升北美運價走強。最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（11）日出爐，連續第七周上漲，指數上漲72.13點至3,662.18點，周漲幅2%；其中北美航線續旺，東南亞航線也大漲13.1%。

根據最新一期運價，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達7,339美元，較前一期上漲97美元，周漲幅1.3%；遠東到美東運價每FEU達10,479美元，較前一期上漲155美元，周漲幅1.5%。

但是歐洲線依舊表現疲軟，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）為2,545美元，較前一期下跌98美元，周跌幅3.7%；遠東到地中海運價每TEU為3,299美元，較前一期下跌143美元，周跌幅4.2%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一周上漲117美元，周漲幅13.1%；遠東到日本關西每TEU較前一周上漲9美元，遠東到日本關東每TEU較前一周上漲8美元；遠東到韓國每TEU則較前一周大漲118美元。

陽明 （2609）、萬海表示，8月全球製造業景氣維持韌性，美國、歐元區、日本及東南亞主要國家製造業活動持續成長，製造業新訂單與產出均有所擴張，帶動貿易及運輸需求。加上中國大陸「十一」長假前出貨潮可望推升短期貨量，航運市場需求仍具支撐。

物流業者則認為，北美線受巴拿馬運河缺水影響，運價持續上升；歐洲及地中海航線則受到貨量、運力配置及市場供需變化影響，運價相對承壓。另一方面，中東局勢再度升溫，加上美國關稅衝突及全球貿易碎片化，仍可能干擾企業信心與供應鏈布局，增加後續貨物流向及區域運輸需求的不確定性。

航運旺季延續，長榮、陽明及萬海貨櫃三雄8月營收維持年、月雙增走勢，受惠北美市場運價維持高檔，貨櫃航運市場近期需求維持相對強勢，法人推估，三雄9月營收有望維持高檔。

三大貨櫃航商營收同步走高，反映旺季需求及運價支撐仍在。長榮8月合併營收489.86億元，月增1.89%、年增48.64%；萬海8月營收約192億元，月增3.01%、年增65.59%，陽明海運8月合併營收216.11億元，月增3.72%、年增56.17%。