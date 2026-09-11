人氣影音團隊「鬧著玩」開箱「永達樂天球場包廂」

台灣保經領導品牌「永達保險經紀人」持續深耕體育文化與高端貴賓服務，2026年度於樂天桃園棒球場盛大規劃 30場「永達樂天球場包廂」專屬觀賽活動，全年度預計邀請360位貴賓共襄盛舉。截至目前為止，活動已順利舉辦18場、累計接待216位貴賓親臨體驗。今（11）日迎來第19場次，特別邀請人氣生活旅遊影音團隊「鬧著玩」主持群親臨現場開箱，結合熱血職棒與尊榮款待，為球場注入滿滿話題與活力。

座落於樂天桃園棒球場絕佳觀賽視野的「永達樂天球場包廂」，規劃有寬敞舒適的室內獨立冷氣休憩區、精緻餐飲服務與專屬戶外露台席位，讓貴賓既能享受私密聚會氛圍，又能零距離感受球場內震撼的擊球聲與應援狂潮。

永達保經表示，棒球運動象徵團隊合作、專注投入與永不放棄的精神，這與永達長年秉持的專業經營理念深度契合。為了提供業務與尊榮貴賓多元且高品質的交流平台，永達特別打造「永達樂天球場包廂」，藉由全年度30場的賽事款待，讓貴賓在最舒適的環境中感受國球魅力。

受邀出席的「鬧著玩」主持群-永烈、阿翔、季璇、里唯、牛奶、丘勝文、胖達等以一貫幽默生動的視角，從包廂專屬款待細節到全場球迷熱血吶喊進行全方位直擊，並與現場觀眾一同隨應援節奏歡呼，展現團隊獨具魅力的玩味風格與生活感染力。

目前年度活動已邁入第19場，整體迴響熱烈。此次攜手廣受大眾喜愛的「鬧著玩」團隊跨界同樂，期盼藉由多元視角與社群傳播力，將健康休閒的生活態度與運動熱情傳遞給更多朋友。