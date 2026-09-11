「綠色溢價、褐色折價」浮現 永續教父簡又新：建築業迎淨零淘汰賽

「綠色溢價、褐色折價」效應正加速席捲全球不動產市場！擁有「永續教父」稱號的簡又新11日表示，隨著跨國企業減碳要求升高，具綠建築條件的商辦租金可享20％至30％溢價空間，未達低碳節能標準者則可能面臨折價、甚至遭市場淘汰。

簡又新預期，這股趨勢也將從商辦延伸至住宅市場，未來建築價值將從美學與機能，進一步轉向健康、低碳、智慧及氣候韌性，建築師角色也將從空間設計者，轉型為全生命周期碳排與健康環境的整合者。

簡又新11日受邀在台中市建築經營協會大師講座，主講「建築永續2035：打造下一世代城市價值」時，做了以上表示。

簡又新為我國首任環保署長，歷任交通部長、外交部長、立法委員、駐英國代表及總統府副秘書長等要職。2007年創立台灣永續能源研究基金會並擔任董事長至今。

簡又新長期推動企業永續、氣候變遷與淨零轉型，並透過台灣企業永續獎及國際論壇，將台灣永續經驗推向國際，因而獲業界尊稱「永續教父」。近年獲聘為中華民國無任所大使，並擔任總統府國家氣候變遷對策委員會顧問，持續推動台灣永續發展與環境外交。

依行政院公布的2050淨零排放路徑，建築部門是台灣邁向淨零的4大轉型主軸之一，設有明確的三階段目標：2030年公有新建建築物達建築能效1級或近零碳建築；2040年50％既有建築物更新為建築能效1級或近零碳建築；2050年100％新建建築物及超過85％既有建築物為近零碳建築。

簡又新指出，全台舊建築比例約占97％，要在2050年達成超過85％既有建築轉型為近零碳建築，確實是一大挑戰。他建議政府，可透過獎勵機制鼓勵民間業者投入，例如提供容積獎勵，加速既有建築節能改造；同時，公有建築更應率先示範，帶動整體市場轉型。

簡又新強調，商辦市場已浮現「綠色溢價、褐色折價」效應。隨著跨國企業對減碳要求日益提高，具備綠建築條件的商辦大樓，租金可望享有20％至30％的溢價空間；反之，未符合低碳與節能要求的建築，未來不僅會面臨租金折價，更可能逐步遭市場淘汰。

他表示，這股趨勢未來也將從商辦延伸至住宅市場，消費者對居住空間的期待，將從過去單純追求美學與機能，進一步轉向重視健康、低碳及智慧化管理。

新世代建築除了低碳節能，也必須兼顧健康環境、智慧系統，以及因應洪患等極端氣候的韌性設計；在此趨勢下，建築師的角色也將重新定位，從傳統空間設計者，進一步成為精算建築全生命周期碳排放、打造健康與韌性生活環境的專業設計者。

此外，簡又新認為，台中作為新興城市，具備廣大綠地、國際機場、會展中心、綠美圖等多元城市優勢，若能進一步串聯舊城區的都市更新、高科技廠房與綠色建築發展，發揮「綠色＋科技」群聚效應，台中將具備發展成全球永續指標城市的高度潛力。

台中市建築經營協會理事長紀樹能表示，隨著淨零轉型進入實質推動階段，建築產業已無法置身事外，這次特別邀請「永續教父」簡又新大使開講，期盼透過大使宏觀的國際視野與豐厚的公職與非政府組織經驗，協助台中建築業者掌握政策方向與商機布局，共同打造下一世代的城市價值。